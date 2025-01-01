  1. الرئيسية
كتائب "القسام" تعلن تضامنها مع ايران في وجه التهديدات الأمريكية

الأربعاء 11 فبراير 2026 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

 أعلن الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" تضامن القسام الكامل وأبناء الشعب الفلسطيني مع إيران قيادة وحكومة وشعبا.

واعتبر في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، "أن أي عدوان على الجمهورية الإسلامية وشعبها الشقيق يعد عدوانا على الأمة الإسلامية وتعديا إجراميا على سيادة دولة إسلامية مقاومة، وبلطجة مرفوضة تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وفرض وقائع على الأرض بالقوة الغاشمة".

وأشار أبو عبيدة إلى ثقته "بعزم وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقنوا الاحتلال الإسرائيلي دروسا خلال معركة (الوعد الصادق 3) في يونيو/ حزيران 2025"، مؤكداً "قدرتهم على صد العدوان وممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وتوجيه ضربات قاسية للمعتدين".

وأكد "أن التهديدات الحالية على الجمهورية الإسلامية وما سبقها من اعتداءات وحصار تمثل محاولة يائسة للانتقام من شعبها العظيم وقيادتها المقاومة، بسبب دعمها المستمر والمعلن للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تمكنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمود الأسطوري في معركة "طوفان الأقصى"، وكسر هيبة الاحتلال وإفشال أهدافه المعلنة".

