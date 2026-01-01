  1. الرئيسية
روسيا تسعى لنشر مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتنسيق مع إسرائيل و"مجلس السلام"

الأربعاء 11 فبراير 2026 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تسعى لنشر مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتنسيق مع إسرائيل و"مجلس السلام"



القدس المحتلة / سما/

 صرح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن روسيا تناقش مع إسرائيل و"مجلس السلام" وعدد من الدول الأخرى إمكانية نشر مستشفى ميداني روسي في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح فيكتوروف في تصريحات لقناة "RT"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة الروسية التي طرحت للمرة الأولى قبل عامين، تشهد حاليا مباحثات جادة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لتزويد المستشفى بمعدات طبية روسية وطواقم متخصصة.

وأضاف: "نناقش حاليا إمكانية التنفيذ السريع لهذه المبادرة مع نظرائنا الإسرائيليين والممثلين الدوليين، بما في ذلك مجلس السلام، إضافة إلى دول الجوار مثل مصر والإمارات".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى اهتماما بالفكرة عند طرحها أول مرة، لكنه أعرب عن مخاوف تتعلق بعدم القدرة على توفير الحماية الأمنية اللازمة للكوادر الطبية الروسية.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتنفيذ المشروع خلال لقائه الأخير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين يوم 22 يناير الماضي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتوفير الخدمات الطبية للسكان المتضررين.

