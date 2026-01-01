فرنسا تدعو لاستقالة مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة

سما / وكالات /

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، على خلفية "تصريحات شائنة ومستهجنة" أدلت بها في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي اليوم الأربعاء.

وقال جان نويل بارو أمام أعضاء البرلمان: "تدين فرنسا، بلا تحفظ، التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً"، بحسب "فرانس برس".

وكانت ألبانيز قد حذَّرت في تصريحات سابقة من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما اعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة وقطاع غزة هو سياسة استعمارية تهدف إلى إبادة السكان الأصلييين، على غرار نماذج تاريخية من الاستعمار في أمريكا اللاتينية وأستراليا.