لاريجاني: لم نتلق حتى الآن أي مقترح محدد من واشنطن والمفاوضات حصرا في الملف النووي

الأربعاء 11 فبراير 2026 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

 قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الأربعاء، إن طهران لم تتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة.

وأوضح لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تقتصر حصرا على الملف النووي ولا تشمل أي ملفات أخرى، مشددا على أن بلاده لن تجري أي مفاوضات بشأن قضايا غير نووية.

وأكد أن المباحثات ما تزال جارية، مشيرا إلى أن بعض دول المنطقة تبذل جهودا لدفعها نحو نتائج.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تتبع مبدأ التفاوض الإيجابي خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن اتخذت "مسارا عقلانيا" بدخولها المفاوضات.

وبخصوص التنازلات المرتقب أن تقدمها طهران في برنامجها النووي، استبعد لاريجاني التوافق حول الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، مبررا ذلك بالاحتياجات الطاقية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال لاريجاني إنه لم يتم تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية-الأميركية، عقب انعقاد الجولة الأولى الجمعة الماضية بالعاصمة العمانية مسقط.

وقبيل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، حذر لاريجاني "التخريب الإسرائيلي" لمسار المفاوضات، داعيا الأميركيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لبنيامين نتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.

ويعقد ترامب ونتنياهو، الأربعاء، في البيت الأبيض اجتماعا للتباحث حول إيران ومسار المفاوضات.

ويسعى نتنياهو، في زيارته السابعة إلى الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، للتأثير على مسار المفاوضات ومحاولة عرض المطالب الإسرائيلية، وعلى رأسها وقف تخصيب اليورانيوم ونقله إلى الخارج، ووضع حد للبرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف إيران دعم أذرعها في المنطقة.

