تجارب إسرائيلية أميركية على "مقلاع داود" في مواجهة "تهديدات معقدة"

الأربعاء 11 فبراير 2026 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أجرت إسرائيل في الأيام الأخيرة، تجارب مشتركة مع واشنطن بواسطة منظومة "مقلاع داود" للدفاع الجوي، تضمنت محاكاة عدة سيناريوهات لاعتراض قذائف وصواريخ من بينها صواريخ كروز، وطائرات مسيّرة.

وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن التجارب أجريت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للدفاع الصاروخي (MDA) وشركة "رفائيل" للصناعات العسكرية.

وقالت إن "سلسلة التجارب التي بنيت على أساس الدروس العملياتية المستخلصة من القتال، شملت مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصعبة، بما يتلاءم مع التهديدات القائمة والمتطورة".

وعدّت "نجاح هذه التجارب قفزة تكنولوجية وعملياتية إضافية في عملية تطوير المنظومة، التي أثبتت خلال الحرب قدرات أداء عالية من خلال اعتراضات ناجحة أنقذت أرواحا ومنعت أضرارا جسيمة".

وتشكل منظومة "مقلاع داود" طبقة دفاع مركزية ضمن منظومة الدفاع متعددة الطبقات في إسرائيل، والتي تشمل أيضا منظومات "حيتس"، و"القبة الحديدية"، و"أور إيتان" وهي منظومة الليزر التي تم تسليمها مؤخرا إلى سلاح الجو الإسرائيلي.

فيما تعد شركة "رفائيل" المطور الرئيس لمنظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود"، إذ قامت الصناعات الجوية عبر قسم "إلتا" بتطوير رادار MMR، فيما طورت شركة "إلبيت" منظومة القيادة والسيطرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري إجراء تدريب عسكري مشترك بين مدمرة أميركية وسفن حربية إسرائيلية في خليج العقبة بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، اللتين عقدت بينهما جولة مفاوضات في سلطنة عمان يوم الجمعة الماضي، وفي الأثناء يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واشنطن حيث من المزمع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم لمباحثات بشأن ملف المفاوضات مع طهران.

