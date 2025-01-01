  1. الرئيسية
ممداني يطالب بالإفراج عن طالبة فلسطينية تحتجزها وكالة الهجرة الأميركية

الأربعاء 11 فبراير 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

طالب عمدة نيويورك، زهران ممداني، بالإفراج عن الطالبة الفلسطينية لقاء كردية، المحتجزة لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، واصفًا احتجازها بأنّه "ظلم وغير مبرر".

جاء ذلك في تدوينة لممداني، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس" الأميركية.

وأشار عمدة نيويورك، إلى أنّ كردية محتجزة لدى وكالة الهجرة والجمارك منذ قرابة عام، "لأنّها رفعت صوتها ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".

وأفاد بأنّها نُقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، قبل أن يُعاد احتجازها مجددًا.

وقال ممداني إنّ هذا الوضع "ظلم وغير مبرر"، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن الطالبة الفلسطينية.

يذكر أنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، اعتقلت كردية في آذار/ مارس 2025، بدعوى إقامتها غير القانونية بعد تجاوزها مدة تأشيرتها.

