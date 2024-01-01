  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جنوب لبنان: قصف إسرائيلي على منازل ومناطق رعاة الماشية

الأربعاء 11 فبراير 2026 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب لبنان: قصف إسرائيلي على منازل ومناطق رعاة الماشية



القدس المحتلة / سما /

نجت عائلة في بلدة بليدا جنوبي لبنان، الأربعاء، من تفجير منزلها على يد طائرة إسرائيلية مسيرة بعد إلقاء قنابل صوتية لإجبارهم على الخروج، فيما ألقيت قنبلة صوتية أخرى على منزل في عيتا الشعب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عائلة نجت فجر الأربعاء بعد تفخيخ منزلها وتفجيره بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بليدا جنوبي لبنان.

وأوضحت المصادر أن الطائرة، من نوع "كواد كوبتر"، ألقت قنبلتين صوتيتين على المنزل المأهول لإرغام سكانه، بما في ذلك الأطفال، على الخروج قبل تفجيره ليصبح ركاما.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل على منزل مأهول في بلدة بليدا بقضاء مرجعيون، ما اضطر العائلة لإخلائه قبل أن تتوغّل قوة معادية في المكان وتقوم بتفخيخ المنزل ونسفه.

وفي حادث منفصل، استهدفت مسيرة إسرائيلية أحد رعاة الماشية من آل منصور في بلدة عيترون، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. كما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا على منطقة "المطيط" عند أطراف عيترون، ما تسبب في اندلاع النيران في المكان.

كما ألقت طائرة مسيّرة معادية قنبلة صوتية شرق بلدة حولا في حي المعاقب، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي صبيح عند الأطراف الشرقية للبلدة.

وفي حادث منفصل، ألقيت قنبلة صوتية على منزل في بلدة عيتا الشعب بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية، في استمرار للأعمال العدائية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

واستجابة لهذه الأحداث، تحركت دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية نحو منطقة "خرق دبابة للخط الأزرق" عند أطراف بلدة يارون لمتابعة الوضع وتأمين المنطقة.

وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار مع حزب الله، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وأسفرت منذ ذلك الحين عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، إلى جانب عشرات عمليات الاغتيالات والاعتقالات التي استهدفت ناشطين وشخصيات قيادية في حزب الله والجماعة الإسلامية.

الأكثر قراءة اليوم

وثائق جديدة صادمة.. جيفري إبستين عميلا للموساد ..

صحيفة عبرية : نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بخطة التهجير لاهالي غزة

صحيفة : الكشف عن خطة أمريكية تتيح لحماس الاحتفاظ باسلحتها الخفيفة في قطاع غزة

صور أقمار صناعية .. الجيش للأمريكي ينهي استعداداته لمواجهة طهران

رغم صدور مذكرة توقيف بحقه.. طائرة نتنياهو تمر عبر أجواء 3 أطراف بالجنائية الدولية

سموتريتش يكشف رسالة حزب الله التي غيّرت خطة الهجوم على إيران في يونيو

لأول مرة.. نتنياهو يوقع قرارا بسحب “الجنسية الاسرائيلية” من فلسطينيين ويُرحلهما لغزة بدعوى تنفيذ هجمات

الأخبار الرئيسية

ث

مسؤول عن مقتل 7 جنود .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة بيت حانون "صورة

بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة

صحيفة : الكشف عن خطة أمريكية تتيح لحماس الاحتفاظ باسلحتها الخفيفة في قطاع غزة

الولايات المتحدة تدرس مصادرة ناقلات النفط الإيرانية وتخوفات من ردود فعل إنتقامية..

صحيفة عبرية : نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بخطة التهجير لاهالي غزة