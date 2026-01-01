  1. الرئيسية
مسؤول عن مقتل 7 جنود .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة بيت حانون "صورة

الأربعاء 11 فبراير 2026 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عن مقتل 7 جنود .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة بيت حانون "صورة



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال ، اليوم، اغتيال أحمد حسن، الذي قال إنه مسؤول منظومة القنص التابعة لكتيبة بيت حانون في حركة حماس، متهماً إياه بالمسؤولية عن عملية أدت إلى مقتل سبعة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وبحسب بيان الجيش، فإن أحمد حسن كان يتولى إدارة وتوجيه نشاطات القنص ضد قوات الاحتلال.

وأضاف البيان أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل بشأن مكان أو آلية تنفيذ الاغتيال.

وقال مراسل القناة 14 العبرية هليل بيتون روزين ان غارة نُفِّذت أمس في غزة، استشهد خلالها الشخص الذي قتل ما لا يقل عن سبعة من جنودنا في الحرب وهم:

- آساف كفري.

- غالب سليمان النصاصرة.

- بنيامين أسولين.

- نوعام أهارون مسجديان.

- مئير شيمون عومر.

- موشيه نسيم فورش.

- موشيه شموئيل نول.

 

