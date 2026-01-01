بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

صرح السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بأن بلاده تجري محادثات مع إسرائيل ومجلس السلام وعدد من الدول الأخرى لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية، الناطقة باسم الكرملين، هذا التصريح عن مقابلة أجراها فيكتوروف، وأوضح فيها أن الفكرة طُرحت لأول مرة قبل نحو عامين، وهي تعود للظهور مجددًا، قائلًا: أؤكد أننا مستعدون من حيث المبدأ لإنشاء المنشأة الطبية في أقرب وقت ممكن، بمعدات وكوادر روسية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإنشاء المستشفى خلال اجتماع عقده مؤخراً مع الرئيس لفلسطيني محمود عباس.