نتنياهو يبحث الملف الإيراني مع ويتكوف وكوشنر في واشنطن

القدس المحتلة / سما /

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الملف الإيراني مع مبعوثَي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، حيث وصل نتنياهو اليوم الأربعاء دون أن يدلي بأي تصريح من أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية أن تل أبيب تسعى إلى أن يتضمن أي اتفاق أميركي إيراني بندا يضمن لها حرية العمل العسكري ضد إيران، فيما يعتزم نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية جديدة لترامب حول القدرات العسكرية الإيرانية خلال اللقاء.

من جانبه، حذر الرئيس الأميركي من اتخاذ إجراءات "صارمة للغاية" في حال فشل المفاوضات مع إيران، ملوحا بإمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، ومؤكدا استعداد واشنطن للتحرك عسكريا كما فعلت في حرب الـ12 يوما، رغم تأكيده تفضيل التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

في المقابل، اتهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إسرائيل بمحاولة التأثير على مسار المفاوضات، داعيًا واشنطن إلى الحذر مما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي، ومشيرًا إلى أن من المبكر الحكم على جدية الجانب الأميركي، رغم وصفه الجولة الأولى من المفاوضات بأنها "جيدة في حدودها".

وأكدت الخارجية العمانية استمرار تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ودعم الحوار والاستقرار، فيما تتهم طهران واشنطن وتل أبيب باختلاق ذرائع للتدخل العسكري، وتتوعد بالرد على أي هجوم، مع تمسكها برفع العقوبات مقابل تقييد برنامجها النووي.