الاحتلال يواصل خروقاته .. نسف منازل بخان يونس وقصف مدفعي وسط وشمال القطاع

الأربعاء 11 فبراير 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٢٤ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة مواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

والشهداء هم: عاصم سعيد أبو هولي ، احمد عبد محمود أبو دان ارتقيا في قصف دراجة كهربائية ، عبير حمدان استشهدت برصاص قناص والثلاثة وسط قطاع غزة، يوسف ناصر الريفي- خانيونس وسامي محمود النذر - جباليا

وفجر اليوم نسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار وسط خانيونس فيما شن طيران الاحتلال غارة شرق المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار في المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة مع إطلاق نار متقطع على شارع صلاح الدين .

