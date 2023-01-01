خرق أمني خطير في عمق إسرائيل: اعتقال غزاوي بالقرب من قاعدة “تل نوف” الجوية

القدس المحتلة / سما /

أفادت “القناة 14” العبرية بوقوع خرق أمني خطير في العمق الإسرائيلي بالقرب من قاعدة “تل نوف” الجوية الاستراتيجية.

وقالت “القناة 14” إن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن من سكان غزة بموقع بناء قرب قاعدة “تل نوف” الجوية.

وتشير التحقيقات إلى أنه تمكن من التسلل إلى إسرائيل عام 2023، قبل اندلاع الحرب.

وفي التفاصيل، ذكرت القناة العبرية أن قوات شرطة “رحوفوت” وجنود من حرس الحدود، نفذوا عملية تفتيش استباقية في موقع بناء بالقرب من قاعدة تل نوف الجوية بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مقيمين غير شرعيين يعملون ويعيشون هناك.

وخلال عملية التفتيش، تم العثور على 5 مهاجرين غير شرعيين من بينهم أحد سكان غزة الذي تمكن من التسلل إلى إسرائيل عام 2023، قبل اندلاع الحرب.

وعند وصول القوات، حاول المهاجرون الفرار ولكن بعد مطاردة على الأقدام استخدمت فيها طائرة مسيرة وكلاب بوليسية، ألقي القبض عليهم وتم اقتيادهم للاستجواب.

وأظهر التحقيق أن المشتبه به من غزة أقام بالقرب من قاعدة تل نوف لأكثر من شهر، ولم يعش في مكان العمل، كما يشتبه في تجوله في المنطقة بعد ساعات العمل.

ووفق المصدر العبري، يبدو أنه منذ عام 2023 كان يتردد على مناطق مختلفة من إسرائيل، بما في ذلك بئر السبع وتل أبيب.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم تمديد احتجازهم وصاحب العمل حتى الأربعاء، فيما تعتزم الشرطة تقديم طلب احتجاز للمشتبه به من غزة حتى انتهاء الإجراءات.

ولفتت في السياق إلى أن قائد المنطقة المركزية المفتش أمير كوهين، وقع أمرا إداريا بإغلاق موقع البناء لمدة 30 يوما.