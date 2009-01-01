  1. الرئيسية
فنزويلا تنفي تقارير عن تصدير النفط إلى إسرائيل: " كاذبة"

الأربعاء 11 فبراير 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فنزويلا تنفي تقارير عن تصدير النفط إلى إسرائيل: " كاذبة"



القدس المحتلة/سما/

نفى نائب رئيسة فنزويلا لشؤون الاتصالات والثقافة، ميغيل أنخيل بيريز بيرِيلا، ما نشرته وكالة "بلومبيرغ" حول إرسال شحنة نفط إلى إسرائيل، مؤكدا أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة.

وكتب بيريز بيرِيلا في قناته على تطبيق "تلغرام" تعليقا على ما نشرته الوكالة، واصفا الخبر بكلمة واحدة: "خبر كاذب".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فنزويلا أرسلت، للمرة الأولى منذ عام 2020، شحنة من النفط إلى إسرائيل، مستندة في ذلك إلى بيانات شركة التحليلات (Kpler) إضافة إلى مصادر خاصة بها.

وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن الشحنة كانت موجهة إلى شركة "بازان غروب"، التي تعد أكبر شركة لتكرير النفط في إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت في ظل توسع صادرات النفط الفنزويلية.

وفي المقابل، رفضت شركة "بازان غروب" التعليق على هذه المعلومات، كما امتنعت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن الكشف عن مصادر توريد المواد الخام.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وإسرائيل إلى القطيعة الكاملة منذ يناير عام 2009، وذلك في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، حيث جاءت هذه الخطوة احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المعروفة باسم "الرصاص المصبوب".

وفي ذلك الوقت، أدانت فنزويلا تصرفات إسرائيل، ووصفتها بأنها "اضطهاد غير إنساني للشعب الفلسطيني"، كما قامت بطرد السفير الإسرائيلي وكامل طاقم السفارة من البلاد.

وتتولى كندا حاليا تمثيل مصالح إسرائيل في فنزويلا عبر سفارتها في العاصمة كاراكاس، بينما تمثل إسبانيا مصالح فنزويلا في إسرائيل من خلال سفارتها في تل أبيب.

