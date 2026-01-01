حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت العشرات، بينهم أسرى محررون، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتخريب محتوياتها واحتجاز سكانها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسية مها عبد الرحمن الرفاعي من بلدة عناتا شمال شرق المدينة بزعم نشر “مواد تحريضية” عبر موقع فيسبوك.

وفي بيت لحم، اعتقل الشاب أحمد الصومان خلال اقتحام حارة الفواغرة وسط المدينة، كما اعتقل أحمد أسامة صباح عقب مداهمة منزله في بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامات متفرقة، بينهم مهند فارس حمد من الضاحية العليا، وإبراهيم رياض وأحمد موسى مسيمي ووفا أبو زيتون خلال اقتحام مخيم بلاطة، إضافة إلى فادي ولويل وياسر ماهر شريد خلال مداهمات في شارع القدس وبلدة سبسطية.

وفي الخليل، اعتقل الشاب باسل ماجد طميزه خلال اقتحام بلدة إذنا، إلى جانب اعتقال شابين آخرين في منطقة التل، فيما شهدت طولكرم اعتقال الشاب أسامة عبد ربه من حي الأقصى.

وفي سياق متصل، أفاد مركز معلومات فلسطين “معطى” بتصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وثق 14 عملا مقاوما شملت مواجهات وإلقاء حجارة والتصدي لاعتداءات المستوطنين واستخدام المفرقعات النارية ضد قوات الاحتلال.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات تطال الفلسطينيين بشكل متواصل، فيما يرافق هذه العمليات أعمال تخريب وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية.