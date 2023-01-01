لأول مرة.. نتنياهو يوقع قرارا بسحب “الجنسية الاسرائيلية” من فلسطينيين ويُرحلهما لغزة بدعوى تنفيذ هجمات

القدس المحتلة/سما/

وقع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على سحب الجنسية الإسرائيليية من فلسطينيين اثنين، فيما قالت هيئة البث إنه سيتم ترحيلهما إلى قطاع غزة، في حدث هو الأول من نوعه.

نتنياهو كتب عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “وقّعتُ صباح اليوم قرار سحب الجنسية وترحيل مخربين إسرائيليين اثنين”، بحسب تعبيراته.

وادعى نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بغزة، أنهما “نفّذا هجمات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين”.

ومتوعدا باستهداف مزيد من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، قال: “الكثيرون غيرهما في الطريق”.

فيما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أنه سيتم ترحيل الفلسطينيين الاثنين إلى غزة.

ويعاني قطاع غزة من تداعيات كارثية، جراء شن إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية استمرت عامين على القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

والفلسطينيان المستهدفان هما محمود أحمد ومحمد أحمد حسين حلسي، بحسب القناة “12” الإسرائيلية (خاصة).

وتتجاوز نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل 20 بالمئة من عدد السكان، البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إنهم يعانون من تضييق وتهميش واستهداف تمارسه الحكومات المتعاقبة.