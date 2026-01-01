صحيفة عبرية : نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بخطة التهجير لاهالي غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة إسرائيل اليوم الاسرائيلية انه وفي أعقاب رفض حماس نزع سلاحها، ومن أجل منع تجدد الحرب، قد يناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب غداً إمكانية الهجرة الجماعية من غزة.

واضافت ان الرئيس ترامب طرح الفكرة قبل عام ، فور عودته إلى البيت الأبيض. وقد عارضتها الدول العربية بشدة ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استبعادها فعلياً. إضافةً إلى ذلك، كان الالتزام بالسماح لسكان غزة بالعيش برفاهية في غزة جزءاً هاماً من الخطة العربية المكونة من عشرين بنداً.

وقالت انه" مع ذلك، ونظراً للصعوبات المذكورة آنفاً التي تعترض سبيل تنفيذ الخطة، وكأداة ضغط على حماس، عادت فكرة فتح أبواب قطاع غزة إلى الظهور مجدداً. ومن الاعتبارات الأخرى التي تدعم هذا الحل أنه سيمنع إسرائيل من تجدد الحرب.

واكدت ان الرئيس ترامب أيد مراراً وتكراراً مطلب نزع سلاح حماس. والآن قد يعيد طرح فكرة الهجرة لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين ان مسودة قيد الإعداد تطالب واشنطن فيها حماس بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل

واضافت المسودة ان واشنطن تسمح بموجب المسودة لحماس بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة في المرحلة الأولى

وفقا للصحيفة فان فريق أمريكي يضم كوشنر وويتكوف وملادينوف يعتزم عرض الوثيقة على حماس خلال أسابيع

تؤكد الصحيفة ان مسودة خطة عملية نزع سلاح حماس تتضمن مسارا تدريجيا قد يستغرق أشهرا أو أكثر.