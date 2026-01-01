مجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزاري لحكومة "مدبولي"ـ أسماء

القاهرة /سما/

وافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقي إخطار من رئيس الجمهوية بشأن الوزاري.

حكومة مصطفى مدبولي

وتضمن التعديل باختيار حسين عيسيى، نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان

كامل الوزير وزيرا للنقل

منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة

بدر عبد العاطي – وزير للخارجية

محمد فريد – وزير الاستثمار

عبد العزيز قنصوة – وزير التعليم العالي والبحث العلمي

راندة المنشاوي – الإسكان

رأفت هندي – الاتصالات

ضياء رشوان – الإعلام

هاني عازر وزير الشئون النيابية

محمود الشريف – العدل

جيهان زكي – الثقافة

أحمد رستم – التخطيط

جوهر نبيل – الشباب

خالد هاشم – الصناعة

السفير محمد أبو بكر صالح نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية

وليد عباس نائبا لوزير الإسكان

أحمد عمران نائب لوزير الإسكان للمرافق