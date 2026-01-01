الشيخ: القيادة طالبت المؤسسات المدنية والأمنية في دولة فلسطين عدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية

  1. الرئيسية
الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يوم الثلاثاء، أن "القيادة الفلسطينية طالبت المؤسسات المدنية والأمنية كافة في دولة فلسطين عدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

وأضاف الشيخ في تغريدة على منصة "إكس"، "نهيب بالشعب الفلسطيني وصموده وثباته على ارض وطنه ورفضه القاطع للتعامل مع القوانين الاحتلالية وآخرها ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أيام والتي تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".

وختم الشيخ، "نطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وتغولها الاحتلالي الاستيطاني العنصري".

