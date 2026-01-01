أوامر للجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات هجومية دون اعتبار لاتفاق ترامب ..استمرار الاغتيالات بغزة ونسف مبان جنوب وشمال القطاع

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 123 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان المستوى السياسي في إسرائيل وافق للقيادة الامنية والعسكرية بالجيش بالتصرف لإحباط اي تهديدات محتملة بصورة فورية دون اي اعتبار لاتفاق ترامب حول غزة ما يعني استمرار عمليات القتل لأعضاء حماس والجهاد كما يتصرف الجيش في لبنان ضد حزب الله،

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف شقة سكنية بمدينة غزة.

وأطلقت طائرة أباتشي صاروخا صوب شقة سكنية بحي النصر ما ادى لاستشهاد اربعة من النازحين من بلدة بيت حانون بينهم طفلة وأبيها وهم:ابراهيم الزعانين، احمد سويلم ولميا شبات ووالدها عطية شبات.

وزعم جيش الاحتلال انه استهدف قياديا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وصباح اليوم الثلاثاء اصيب اثنان من المواطنين برصاص الدبابات المتقدمة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف المنازل شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي.

ونفذ جيش الاحتلال عمليتا نسف ضخمتان شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية خمسة شهداء وعشر اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٥٨١ اضافة إلى

١٥٥٣ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٧ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٠٣٢ شهيد و ١٧١٦٦١ مصاب.