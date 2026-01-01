  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوامر للجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات هجومية دون اعتبار لاتفاق ترامب ..استمرار الاغتيالات بغزة ونسف مبان جنوب وشمال القطاع

الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوامر للجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات هجومية دون اعتبار لاتفاق ترامب ..استمرار الاغتيالات بغزة ونسف مبان جنوب وشمال القطاع



واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 123 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان المستوى السياسي في إسرائيل وافق للقيادة الامنية والعسكرية بالجيش بالتصرف لإحباط اي تهديدات محتملة بصورة فورية دون اي اعتبار لاتفاق ترامب حول غزة ما يعني استمرار عمليات القتل لأعضاء حماس والجهاد كما يتصرف الجيش في لبنان ضد حزب الله،

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف شقة سكنية بمدينة غزة.

وأطلقت طائرة أباتشي صاروخا صوب شقة سكنية بحي النصر ما ادى لاستشهاد اربعة من النازحين من بلدة بيت حانون بينهم طفلة وأبيها وهم:ابراهيم الزعانين، احمد سويلم ولميا شبات ووالدها عطية شبات.

وزعم جيش الاحتلال انه استهدف قياديا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وصباح اليوم الثلاثاء اصيب اثنان من المواطنين برصاص الدبابات المتقدمة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف المنازل شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي.

ونفذ جيش الاحتلال عمليتا نسف ضخمتان شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية خمسة شهداء وعشر اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٥٨١ اضافة إلى 

١٥٥٣ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٧ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٠٣٢ شهيد و ١٧١٦٦١ مصاب.

الأكثر قراءة اليوم

غزة مقابل إيران.. الكشف عن تفاصيل “الصفقة السرية” التي وضعها نتنياهو بين يدي ترامب

خرجوا من نفق .. الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية 4 مقاومين في اشتباك شرق رفح

مصادر عبرية : قوات إندونيسية بالآلاف تتهيأ لدخول غزة

تحول جذري في الضفة: قرارات إسرائيلية تنهي حقبة أوسلو وتفرض الضم المؤسساتي

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

سموتريتش يقتحم نعلين: قرارات لتعزيز الاستيطان وإلغاء الحواجز في الضفة

عمرو موسى يحذر من "فخ" دولي للعرب

الأخبار الرئيسية

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

البيت الأبيض: ترمب يرفض ضم الضفة الغربية وإدانات دولية لقرارات الكابينت الاسرائيلي

فيدان: لا حرب وشيكة بين أمريكا وإيران وتغيير النظام عبر الغارات الجوية أمر وهمي لا يمكن تحقيقه

مصادر عبرية : قوات إندونيسية بالآلاف تتهيأ لدخول غزة

غزة مقابل إيران.. الكشف عن تفاصيل “الصفقة السرية” التي وضعها نتنياهو بين يدي ترامب