كوهين : أي اتفاق بين واشنطن وطهران "لا قيمة له" وتغيير النظام من مصلحة الدولة المسلمة

الإثنين 09 فبراير 2026 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين : أي اتفاق بين واشنطن وطهران "لا قيمة له" وتغيير النظام من مصلحة الدولة المسلمة



القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيكون "بلا قيمة"، مشيرا إلى أن خيار المواجهة العسكرية مع طهران يبقى مطروحا.

ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن كوهين قوله الأحد إن "أي اتفاق مع النظام الإيراني الحالي لا قيمة له"، مضيفا أن "تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع الدول المسلمة المحيطة بإيران".

وجاءت تصريحات كوهين في أعقاب بدء مباحثات بين ممثلين عن الحكومتين الأميركية والإيرانية في العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة الماضية، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد لاستكمال هذه المحادثات.

وأكد كوهين أن إسرائيل ستتصرف إذا رأت تهديدا مباشرا، قائلا: "حتى في حال التوصل إلى اتفاق، وإذا ظهر تهديد ضد إسرائيل واضطررنا للتعامل، فسنتعامل".

