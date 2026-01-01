44 شخصًا غادروا غزة من معبر رفح للعلاج الأحد

غزة/سما/

شهد معبر معبر رفح البري، اليوم الأحد، عبور الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العالقين بعد انتهاء فترات علاجهم، تمهيدا لعودتهم إلى غزة، في حين توجهت حافلات تقل الدفعة الخامسة من المرضى في القطاع إلى المعبر من أجل دخول مصر لتلقي العلاج.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مغادرة 44 فلسطينيا قطاع غزة اليوم الأحد عبر معبر رفح، بينهم 19 مريضا و27 مرافقا، بينما ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن 135 من سكان غزة غادروا عبر المعبر بين 2 و5 شباط/فبراير الجاري، ليصل عدد المغادرين منذ فتحه بشكل محدود قبل أسبوع إلى 179 فلسطينيا.

وبينما لفت الثوابتة إلى أن 88 شخصا دخلوا قطاع غزة من مصر منذ إعادة فتح المعبر، أكد أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى محدودية شديدة في حركة السفر عبر المعبر منذ الاثنين 2 فبراير/شباط الجاري.

وقال مدير الإعلام في الهلال الأحمر بغزة، رائد النمس إن فرق الجمعية "تواصل مهام إجلاء المرضى من قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لتأمين العلاج خارج القطاع".

ومنذ بدء إعادة فتح المعبر، وصلت وغادرت القطاع أعداد محدودة جدا من الفلسطينيين، وفق معطيات ميدانية.

ولم يشهد معبر رفح أي حركة يومي الجمعة والسبت، ضمن العطلة الأسبوعية للمعبر، قبل أن يُستأنف العمل فيه بشكل محدود.

وتبرز مشاهد بثتها وسائل إعلام مصرية بوابة معبر رفح من الجانب المصري حيث تجمع عدد من السيارات والحافلات المخصصة لنقل العائدين، وسط ترتيبات لوجستية وأمنية تهدف إلى تنظيم حركة العبور وضمان انسيابها فور استكمال الإجراءات اللازمة.