واشنطن تستكمل نشر منظومتي الدفاع “ثاد” و”باتريوت” في قواعد بالشرق الأوسط

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة 12 العبرية ، اليوم بأن الولايات المتحدة استكملت نشر منظومتي الدفاع الجوي المتقدمة “ثاد” و”باتريوت” في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي تلك الخطوات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الحشد العسكري الأمريكي ضد إيران، بالتزامن مع حراك دبلوماسي عربي للدفع نحو التهدئة.

وقالت القناة إن استكمال عملية النشر يأتي في إطار تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية، دون الكشف عن عدد القواعد التي شملتها الخطوة أو الجدول الزمني لتنفيذها.

وأضافت أن الخطوة تندرج ضمن مساعي واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

وتُعد منظومة “ثاد” من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورا لدى الولايات المتحدة، إذ صُممت لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى في مراحلها النهائية، داخل الغلاف الجوي أو خارجه، لتوفير حماية للقواعد العسكرية والمنشآت الحيوية.

أما منظومة “باتريوت”، فتُستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة على ارتفاعات أقل، وتشكل جزءا من منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التي تعتمدها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة.

والجمعة، جرت مفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجولة الأولى من المفاوضات بأنها “جيدة جدا”، محذرا من أن عدم التوصل إلى اتفاق ستكون له “عواقب قاسية جدا”.

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.