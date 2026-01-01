هكذا يتم ترحيل الفلسطينيين سرا من امريكا للضفة الغربية..

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة الغارديان أن سلطات الهجرة الأمريكية رحّلت فلسطينيين معتقلين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن عملية سرية.

وفي 21 يناير/كانون الثاني، وصل ثمانية فلسطينيين إلى حاجز عسكري إسرائيلي مرتدين ملابس سجون أمريكية، بعد ساعات فقط من نقلهم على متن طائرة خاصة يملكها رجل الأعمال في فلوريدا جيل ديزر، الشريك التجاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكشفت الصحيفة أن الطائرة نفسها استخدمت من قبل دائرة الهجرة الأمريكية (ICE) لترحيل الفلسطينيين من الولايات المتحدة، وقامت بعدة رحلات مماثلة من أريزونا إلى تل أبيب.

ديزر هو أحد المتبرعين لحملة ترامب، وصديق لابنه دونالد ترامب جونيور، وعضو في فرع ميامي لمنظمة أصدقاء الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لموقع إلكتروني بريطاني، فقد استُخدمت طائرته الصغيرة الأنيقة، التي كان يُطلق عليها اسم "سفينتي الفضائية الصغيرة"، لنقل الرجال من مطار بالقرب من مركز ترحيل معروف في أريزونا، مع توقفات للتزود بالوقود ثلاث مرات على طول الطريق: في نيوجيرسي، وأيرلندا، وبلغاريا.

خلص تحقيق أجرته صحيفة الغارديان إلى أن الرحلة كانت جزءًا من عملية سرية وحساسة سياسيا نفذتها الحكومة الأمريكية لترحيل فلسطينيين محتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وكان من بين المرحّلين على متن الرحلة في يناير/كانون الثاني ماهر عوض (24 عامًا)، وهو من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان قد عاش في الولايات المتحدة لما يقرب من عقد من الزمان. وقال عوض لصحيفة الغارديان: "نشأت في أمريكا، لقد كانت جنة بالنسبة لي". وأضاف أن زوجته وابنته ما زالتا في الولايات المتحدة، وأنه يبحث عن طريقة للعودة إليها.

بحسب التقرير، استُخدمت طائرة ديزر الفاخرة، التي تقلّ 16 راكباً، يوم الاثنين الماضي، للمرة الثانية لنقل مجموعة أخرى من الفلسطينيين المُرحّلين.

هبطت الطائرة في مطار بن غوريون، ويبدو أنها نُقلت أيضاً إلى الضفة الغربية. وذكرت صحيفة هآرتس أن المُرحّلين وصلوا إلى مطار بن غوريون برفقة مجموعة من أفراد الأمن الإسرائيليين. ومن هناك، بحسب عواد، اقتادهم حراس أمن مُسلّحون إلى حاجز عسكري قرب قرية نعلين في منطقة رام الله.

قال عوض: "أنزلونا كالحيوانات على جانب الطريق. ذهبنا إلى أحد المنازل، طرقنا الباب، وطلبنا المساعدة". يتذكر محمد كنعان، وهو أستاذ جامعي يقع منزله بالقرب من الحاجز، لحظة ظهورهم في القرية. قال كنعان لصحيفة الغارديان: "صُدمتُ لرؤيتهم يسيرون نحو منزلي وقريتي. الجيش الإسرائيلي لا يُطلق سراح السجناء عادةً عند هذا الحاجز. مكثوا معي ساعتين فقط. خلال ذلك الوقت، قدمنا لهم الطعام. اتصلوا بعائلاتهم، فجاؤوا لاصطحابهم، أو رتبنا لهم وسيلة نقل".

صرح ديزر لصحيفة الغارديان بأنه لا يعرف أسماء من سافروا على متن طائرته عندما تم استئجارها بشكل خاص: "الشيء الوحيد الذي يتم إبلاغي به هو تواريخ الاستخدام".

ولم يرد على المزيد من الأسئلة حول استخدام إدارة ترامب لطائرته لترحيل فلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية.

لم يجيب المسؤولون الأمريكيون على أسئلة حول تكلفة الرحلتين الأخيرتين إلى إسرائيل، إلا أن تكلفة رحلات الطيران العارض تراوحت سابقاً بين 7000 دولار وأكثر من 26000 دولار للساعة الواحدة. وقدّرت مصادر في قطاع الطيران أن تكلفة الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل على سلطات الهجرة الأمريكية تتراوح بين 400000 و500000 دولار.

لم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على أسئلة صحيفة الغارديان بشأن رحلات الترحيل إلى إسرائيل، لكنها صرّحت قائلةً: "إذا قرر قاضٍ أن شخصًا ما لا يحق له التواجد في هذا البلد، فسيتم ترحيله.

قال رودريك جورمان، زعيم حزب الخضر في الولاية، إنه "من المقلق للغاية معرفة أن مطار شانون يُستخدم لمساعدة عمليات إدارة الهجرة والجمارك الوحشية التي يقوم بها دونالد ترامب.