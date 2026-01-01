  1. الرئيسية
بسبب دعوى لعائلات قتلى اسرائيليين بغزة ..احباط خطة اقامة فندق لـ"بشار المصري" بالقدس باللحظة الأخيرة

الأحد 08 فبراير 2026 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب دعوى لعائلات قتلى اسرائيليين بغزة ..احباط خطة اقامة فندق لـ"بشار المصري" بالقدس باللحظة الأخيرة



القدس المحتلة / سما/

قررت بلدية الاحتلال في القدس تجميد مناقشة خطة تخصيص قطعة أرض في شرق المدينة لإقامة فندق في جبل الزيتون مقابل البلدة القديمة لرجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، وذلك بعد اعتراضات قدمتها عائلات القتلى الاسرائيليين في عملية السابع من أكتوبر، وفي ظل دعوى قضائية تُنظر حالياً في الولايات المتحدة ضد المصري.

وأفادت بلدية الاحتلال بأن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قررت سحب الخطة من جدول أعمالها في هذه المرحلة، عقب تلقي معلومات جديدة تتعلق بملكية الأرض، وبالتنسيق مع رئيس اللجنة، إلى حين استكمال فحص قانوني وتنظيمي شامل لكافة الجوانب ذات الصلة.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة، يوم الاثنين المقبل، المصادقة على تخصيص الأرض، إلا أن الضغوط التي مارستها عائلات القتلى الاسرائيليين دفعت إلى تجميد الإجراءات مؤقتاً، وتأتي هذه الخطوة في وقت تُرفع فيه في الولايات المتحدة دعوى مدنية واسعة من قبل نحو 200 عائلة من ضحايا القتلى، تتهم المصري بتقديم دعم لحركة حماس، وهي اتهامات لم يُفصل فيها قضائياً حتى الآن.

وأوضح الآباء الثلاثة، وهم روبي حن، إيال فالدمن، ويزهار شاي، في بيان مشترك، أن تجميد الخطة يشكل "خطوة ضرورية"، داعين الحكومة الإسرائيلية والجهات المختصة إلى عدم المضي قدمًا في أي مشاريع تخص أطرافًا متورطة، على حد تعبيرهم، في قضايا مرتبطة بالهجوم.

من جهتها، شددت بلدية الاحتلال في القدس على أن المشروع ليس جديداً، وأنه يخضع لإجراءات تخطيطية منذ أكثر من خمس سنوات، مؤكدة أن أي قرار بشأنه لن يُتخذ قبل الانتهاء من التحقق من ملكية الأرض ودراسة جميع الاعتبارات القانونية والأخلاقية والتنظيمية.

