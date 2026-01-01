ماسك يحدد موعدا مرعبا لانهيار عصر التكنولوجيا وانقطاع الكهرباء عن الارض

وكالات / سما/

حذر أغنى رجل في العالم من اقتراب لحظة فاصلة قد تنهي عصر التكنولوجيا على الأرض، متحدثًا عن انهيار شامل يلوح في الأفق، وحدّد له موعدًا نهائيًا وصفه بالمرعب، ما ينذر بتغيّر جذري في العالم كما نعرفه

في مقابلة على بودكاست "تشيكي باينت" الذي بُثّ خلال عطلة نهاية الأسبوع، قدّم ماسك واحدة من أكثر تنبؤاته رعبا بنهاية العالم حتى الآن.

قال إن شبكة الكهرباء على الأرض لن تتحمل ببساطة ضغط الذكاء الاصطناعي، وأن الانهيار حتمي.

وحذر ماسك قائلًا: في غضون 30 إلى 36 شهرًا، سنفقد طاقتنا. تذكروا كلامي. لا يمكنكم أن تصبحوا أكبر من ذلك هنا.

ماذا تفعل عندما ينقطع التيار الكهربائي على الأرض؟. كشف ماسك عن خطة طموحة لإطلاق مليون قمر صناعي إلى الفضاء. الهدف: الدوران حول الأرض بـ"دماغ" اصطناعي ضخم يعمل بالطاقة الشمسية مباشرةً، لأن "الشمس موجودة دائمًا في الفضاء".

لكن هنا تتحول القصة من فيلم خيال علمي إلى فيلم رعب. وبحسب الخبراء، تكمن المشكلة الأولى في أن الخوادم تولد حرارة، وبكميات هائلة. لا يوجد هواء في الفضاء، لذا لا تجد الحرارة منفذًا.

يوضح البروفيسور جوزيف جورنيه: "الأمر أشبه بالترمس، فالحرارة محصورة في الداخل". ما يعنيه هذا: أن مليون خادم قد تذوب ببساطة وهي حية فوق غلافنا الجوي، متحولة إلى كتل معدنية ساخنة عديمة الفائدة. ولا يوجد فني هناك لاستبدال أي جزء محترق.

يكمن الخطر الحقيقي فيما سيحدث إذا ما ساءت الأمور. يمتلك ماسك حاليًا حوالي 10,000 قمر صناعي، ويطمح للوصول إلى مليون. هذه الكثافة، بالإضافة إلى السرعات الهائلة، قد تُحدث "تأثير كيسلر" - وهو سيناريو مرعب حيث يُولّد اصطدام واحد شظايا تُصيب أقمارًا صناعية أخرى، فتنفجر وتُصيب المزيد منها، حتى يتحول الفضاء إلى سحابة قاتلة من شظايا معدنية تُحاصرنا على الأرض إلى الأبد.