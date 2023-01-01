غزة : غارات ونسف منازل وإطلاق نار وقصف مدفعي في مختلف مناطق القطاع

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ121 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن من حي الشجاعية واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفجر اليوم أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطنة داليا خالد حافظ عصفور (قشطة) متأثرة بجراحٍ أصيبت بها جراء استهداف منزل عائلتها في بداية الحرب عام 2023 وسط مدينة رفح لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة وذلك في مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف مباني سكنية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و25 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 576 اضافة إلى 1543 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 717 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72027 شهيدا و171651 مصابا.

وأضافت لجنة اعتماد الشهداء 174 شهيدا للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم حتى تاريخ السادس من فبراير الحالي.