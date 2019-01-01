العدل الأمريكية تفتح ملفات إبستين “الحساسة والجنسية” أمام أعضاء الكونغرس دون رقابة..

وكالات / سما/

قررت وزارة العدل الأمريكية، السماح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع الكامل دون رقابة على ملفات قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، المتهم بإنشاء شبكة دعارة واستغلال جنسي لقاصرات.

ووفقا لمراسل الأناضول، قالت وزارة العدل في رسالة، الجمعة، إن أعضاء الكونغرس سيتمكنون من الوصول إلى أكثر من 3 ملايين وثيقة منشورة دون حجب اعتبارا من 9 فبراير/ شباط الجاري.

ويتعيّن على أعضاء الكونغرس الراغبين في الاطلاع على الوثائق إخطار الوزارة قبل 24 ساعة، على أن يقتصر الاطلاع عليها فقط في أجهزة الحاسوب داخل مقر الوزارة.

وسيُسمح لأعضاء الكونغرس تدوين ملاحظاتهم بشأن الوثائق، دون السماح لهم بإنشاء نسخ إلكترونية من الملفات.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن تود بلانش نائب وزير العدل الأمريكي، نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.