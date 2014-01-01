ظهرت وثائق إبستين: لقد تم تسجيل المشاهير الذين يدعمون غزة

وكالات - سما-

تظهر الوثائق التي تشمل مراسلات جيفري إبستين والتي تم الكشف عنها للجمهور، ليس فقط العلاقات المظلمة، ولكن أيضًا كيف تم تسجيل المواقف السياسية للأسماء الشهيرة. يكشف بيان صحفي ضمن الوثائق أن الفنانين والممثلين العالميين الذين أعربوا عن ردود فعلهم على الأحداث في غزة تم وضعهم في القائمة السوداء تحت وسم "مناهض لإسرائيل".

المستندات التي تحتوي على مراسلات تخص الجاني الجنسي الأمريكي، بيدوفيلي جيفري إبستين، والتي تم فتحها للجمهور، تثير كل يوم نقاشًا جديدًا. كما تم نشر بيان صحفي أُرسل إلى إبستين ضمن المستندات. وكُشف في البيان أن أسماء مشهورة عالميًا تدعم غزة تم إدراجها في القائمة السوداء باعتبارها "مناهضة لإسرائيل".

ظهر بيان JNS في المستندات

أحد المراسلات البارزة التي ظهرت من ملفات إبستين كان بيانًا صحفيًا أعدته وكالة أنباء اليهود (JNS). أظهر البريد الإلكتروني المرسل إلى إبستين بتاريخ 6 أغسطس 2014 أن العديد من الأسماء الشهيرة التي أعربت عن رد فعلها تجاه الأحداث في غزة تم تصنيفها تحت عنوان "المشاهير المناهضين لإسرائيل".

تم تصنيف المشاهير بسبب دعمهم لفلسطين

في البيان، تم تصنيف العديد من الأسماء، بما في ذلك زين مالك، داني غلافر، بينيلوبي كروز، وخافيير بارديم، على أنهم "مناهضون لإسرائيل" بسبب دعمهم لفلسطين. كما تم الإشارة بشكل خاص إلى العلامات التجارية التي تعاونت معها هؤلاء المشاهير في الوثيقة.

من هم في القائمة؟

في بيان JNS، تم سرد الأسماء التي رفعت صوتها ضد الأحداث التي كانت تحدث في غزة في ذلك الوقت واحدة تلو الأخرى. بعض المشاهير البارزين والأسباب كانت كما يلي:

ستيفي وندر: تم إدراجه في القائمة لأنه انسحب من حدث يدعم قوات الدفاع الإسرائيلية.

زين مالك: تم إدراجه في القائمة بسبب مشاركاته الداعمة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينيلوبي كروز: تم إدراجها لأنها وقعت على بيان ينتقد عمليات إسرائيل في غزة؛ وتم التأكيد على تعاونها مع علامات تجارية مشهورة في الوثيقة.

خافيير بارديم: وقع على نفس البيان مع زوجته بينيلوبي كروز؛ تم إدراجه في القائمة بسبب انتقاداته الحادة للسياسات الإسرائيلية.

إيما تومسون: وقعت على رسالة مفتوحة تدعو لمقاطعة عروض مسرح حبيما الإسرائيلي في لندن.

روجر ووترز: تم إدراجه في القائمة بسبب دعمه لحركة BDS المؤيدة لفلسطين لسنوات عديدة وبياناته الحادة ضد إسرائيل.

داستن هوفمان: تم الاستشهاد بانتقاداته للسياسات الإسرائيلية كسبب لإدراجه.

داني غلافر: تم إدراجه بسبب تصريحاته المؤيدة لفلسطين ونشاطه.

لم يحذف زين مالك مشاركته

برز القسم المخصص لزين مالك في الوثائق بشكل خاص. تم الإشارة إلى أن مالك، الذي كان عضوًا في فرقة One Direction في ذلك الوقت، قد نشر على حسابه على تويتر باستخدام وسم #FreePalestine خلال النزاع بين إسرائيل وحماس. على عكس ريهانا التي شاركت نفس الوسم ولكنها حذفته لاحقًا، لم يحذف مالك مشاركته، وقد تم إعادة تغريد المنشور حوالي 200 ألف مرة.