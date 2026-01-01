  1. الرئيسية
رئيس الأركان الإيراني: أي مغامرة ضد إيران لها عواقب وخيمة وستُكلل بهزيمة استراتيجية والحرب ستمتد للمنطقة بأكملها

السبت 07 فبراير 2026 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإيراني: أي مغامرة ضد إيران لها عواقب وخيمة وستُكلل بهزيمة استراتيجية والحرب ستمتد للمنطقة بأكملها



طهران / وكالات /

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، إن “أي مغامرة ضد إيران ستكون لها عواقب وخيمة”.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن موسوي قوله: “أي مغامرة يقوم بها العدو ستُكلل بهزيمة محققة”.
وأضاف: “لا شك أن الأعداء يدركون تماما أن أي مغامرة أو عمل يهدف إلى فرض حرب على إيران لن يقتصر على تكبيدهم هزيمة استراتيجية محققة فحسب، بل سيمتد ليشمل المنطقة بأسرها، وسيُكبّد مخططيها وداعميها خسائر فادحة لا يمكن تداركها”.
وأكد: “القوات الجوية الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية، وهي، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والسريع والمؤثر على أي تهديد أو عدوان أو خطأ من جانب العدو، ولتوجيه ضربة قاضية لأي معتدٍ”.
وأوضح موسوي: “لن تبدأ الجمهورية الإيرانية الحرب أبدا، لكنها لن تتردد لحظة في الدفاع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية وسلامة أراضيها”.

وجاءت تصريحات موسوي غداة مفاوضات عُقدت مع واشنطن في مسقط.
وهذه أول جولة محادثات منذ أن شنّت الولايات المتحدة في يونيو ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها إسرائيل على إيران.

