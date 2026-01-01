رام الله: الانتخابات المركزية تدعو المواطنين الى تدقيق بياناتهم مع انطلاق مرحلة النشر

رام الله/سما/

دعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين إلى تدقيق بياناتهم في سجل الناخبين خلال مرحلة النشر والاعتراض، التي تبدأ صباح يوم السبت، وتنتهي ظهر يوم الاثنين المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن مرحلة النشر والاعتراض تشكل محطة في مسار العملية الانتخابية، إذ يتم خلالها نشر سجل الناخبين الابتدائي في جميع الهيئات المحلية بمحافظات الضفة الغربية، والبالغ عددها 420 هيئة محلية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على بياناتهم والتحقق من صحتها قبل اعتماد السجل النهائي.

وأوضحت، أن فترة النشر والاعتراض تمتد لثلاثة أيام، من يوم السبت 7 فبراير/ شباط وحتى يوم الاثنين 9 فبراير/ شباط، وفقا للمدد القانونية المعتمدة ضمن الجدول الزمني للانتخابات المحلية 2026، ويتاح خلالها للمواطنين تدقيق بياناتهم وتصحيحها، أو التقدم بطلبات إدراج أو اعتراض وفق أحكام القانون.

وأضافت اللجنة، أنها وفي خطوة تعكس توجهها نحو التحول الرقمي وتوسيع الوصول إلى الخدمات الانتخابية، نشرت سجل الناخبين عبر موقعها الإلكتروني، ما يتيح للمواطنين الاطلاع على السجل إلكترونيا من خلال اختيار المحافظة والهيئة المحلية، على أن تقدم الاعتراضات في حال وجدت من خلال مراكز النشر والاعتراض المعتمدة حسب الأصول القانونية.

وبينت، أن الاعتراضات تعالج ضمن إجراءات قانونية واضحة وشفافة، تضمن حق الرد والطعن أمام المحكمة المختصة خلال المدد القانونية، مشيرة إلى أن عملية النشر والاعتراض تجري تحت رقابة كاملة وبحضور مراقبين وصحفيين معتمدين، بما يعزّز مستويات الشفافية والثقة بالعملية الانتخابية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة تسهم بشكل مباشر في تعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان تمثيل عادل ودقيق لإرادة الناخبين في الانتخابات المحلية المقبلة.