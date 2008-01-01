المدعي العام المالي الفرنسي يفتح تحقيقا مع جاك لانغ وابنته كارولين على خلفية علاقاتهما مع ابستين

باريس / وكالات /

أفاد مكتب المدعي العام المالي الفرنسي وكالة فرانس برس الجمعة، أن تحقيقا أوليا فُتح مع جاك لانغ، رئيس المعهد العربي في باريس والوزير السابق، وابنته كارولين، على خلفية علاقاتهما مع المتمول الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري ابستين.

وقال المكتب إنه سيتم التحقيق مع لانغ وابنته بتهمة “غسل أموال” متعلقة بعائدات تهرب ضريبي بسبب علاقات مالية مشبوهة مع ابستين.

ولانغ هو الشخصية الفرنسية الأبرز التي تورطت بعد نشر وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق المرتبطة بالممول الأميركي الذي انتحر في زنزانته عام 2019 أثناء محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لوكالة فرانس برس خلال قيامه بزيارة إلى أربيل في كردستان العراق، “تم استدعاؤه من قبل الوزارة وسيتم استقباله الأحد”.

أضاف بارو لاحقا من بيروت “إن العناصر الأولى التي بدأت تتظهر من هذه الملفات جديدة وخطيرة للغاية” وستتطلب فحصا متعمقاً.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن لانغ تواصل مع ابستين مرارا للحصول على أموال أو خدمات، في حين يظهر اسم ابنته في ملفات شركة خارجية مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الأميركي المدان.

واستقالت كارولين لانغ الاثنين من منصبها كرئيسة ل”نقابة المنتجين المستقلين” في السينما والتلفزيون.

ونفى لانغ الذي أمضى نحو 20 عاما كوزير للثقافة والتعليم في حكومات مختلفة، أي علم له بجرائم ابستين، على الرغم من إدانة الأخير عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.

والأربعاء، رفض لانغ الاستقالة من منصبه كرئيس للمعهد العربي في باريس، رغم الدعوات الكثيرة التي وجهت اليه للتنحي.

ولم يرد لانغ على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق، لكن محاميه لوران ميرليه قال إن اجتماع الأحد مع بارو مجرد اجتماع بسلطته الإشرافية.

وأفاد مصدر مقرب من لانغ الجمعة أن الأخير موجود في مدينة مراكش المغربية.