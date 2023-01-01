الاحتلال ينسف مربعات سكنية بخان يونس ورفح ويطلق النار على طول الخط الأصفر

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 120في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفجر اليوم جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية شرقي مدينة خان يونس وشمال مدينة جنوبي قطاع غزة.

وحسب شهود عيان نشب حريق كبير في ما تبقى من منازل وممتلكات المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بكثافة في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ولاحقت زوارق حربية إسرائيلية مراكب صيد وسط إطلاق نار وقذائف ببحر مدينة غزة.

وألقت مسيرات إسرائيلية تلقي قنابل على منازل المواطنين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال دمر بالصواريخ بناية من عدة طبقات في منطقة عقوبة قرب ميدان فلسطين بغزة بعد انذار سكانها.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 574 اضافة إلى 1518 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 717 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 71851 شهيدا و171626 مصابا.