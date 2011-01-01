ما الذي دار في مسقط بين ايران وأميركا؟

سما / وكالات /

اختُتمت اليوم (الجمعة) محادثات الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، حيث صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الممثل الإيراني البارز في المحادثات، قائلاً: "كانت بداية موفقة". في الواقع، عُقدت جولتان من المفاوضات ، بوساطة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي. ومثّل الجانب الأمريكي المبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وانضم إليهما قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في ما وصفته إيران بأنه "يُعرّض المحادثات للخطر".

دارت المحادثات في الواقع حول المفاوضات المستقبلية بين البلدين، في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، وفي ضوء احتمال أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيشه بمهاجمة الجمهورية الإسلامية - وهو ما بدأ كوعد بتقديم المساعدة للمتظاهرين الذين قُتلوا في إيران، ثم تحول لاحقًا إلى تهديد يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ووفقًا لتقرير في وسائل الإعلام الإيرانية، التي تُعدّ ناطقة باسم نظام آيات الله، فقد ركزت المفاوضات حتى الآن على نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران، وفي النهاية تم تحديد "خط أحمر": "تؤكد إيران حقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها".

خلال مفاوضات اليوم، لم تُعقد اجتماعات مباشرة بين ممثلي طهران ونظرائهم من واشنطن. في الواقع، تحدث كل وفد على حدة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: دخل الوفد الإيراني أولاً، ثم الأمريكي، ثم الوفد الإيراني مرة أخرى، وأخيراً الوفد الأمريكي.

بحسب عراقجي، اقتصرت المحادثات على الملف النووي فقط، دون التطرق إلى قضايا أخرى كبرنامج الصواريخ الباليستية، أو الأحزاب التابعة لإيران في الشرق الأوسط، أو قتل المتظاهرين .

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "أجواء المفاوضات أكثر جدية من الجولة السابقة"، وأضاف عراقجي: "تم عرض وجهات نظر الجانبين بشكل جيد. كانت هذه بداية موفقة، وتم الاتفاق على مواصلة المحادثات. سيتم تحديد موعدها في الأيام المقبلة. نحن الآن في مرحلة بناء الثقة، وإذا واصلنا على هذا النهج الإيجابي، فسنتوصل إلى إطار عمل يحكم المفاوضات".

صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي توسط في المحادثات، مساء اليوم: "عُقدت محادثات وساطة جادة للغاية، وكانت مفيدة في توضيح وجهات نظر الجانبين الإيراني والأمريكي، وتحديد مجالات التقدم الممكنة. نهدف إلى استئناف هذه المحادثات في الوقت المناسب، وسيتم دراسة نتائجها بعناية في طهران وواشنطن". يُذكر أن العمانيين توسطوا أيضاً في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة العام الماضي ، قبل أن تُطلق إسرائيل عملية "عام كلافي" . وتُعقد الوساطة هذه الأيام في عُمان بناءً على طلب إيران، بعد أن أشارت التقارير الأولية إلى أن تركيا ستستضيف المحادثات.

توجه عراقجي إلى الدوحة عقب محادثات مسقط، حيث سيلتقي بنظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وصرح عراقجي للتلفزيون العماني قائلاً: "نتقدم بالشكر إلى سلطان عُمان وسلطنة عُمان ووزير الخارجية على استضافة هذه المحادثات ودعمها. وقد جرت المحادثات في جو إيجابي، تمكنا خلاله من تبادل وجهات النظر والتعبير عن آرائنا بشأن الاتفاق النووي. وأعتقد أن هذه بداية جيدة، وعلينا الآن العودة إلى طهران لمناقشة بنود المحادثات والتحضير للجولة القادمة".

أكد دبلوماسي في المنطقة، اطلع على إحاطة من إيران، لوكالة رويترز أن طهران أصرت على "حقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها"، وأضاف أن "الولايات المتحدة أبدت مرونة في التعامل مع المطالب.

وتعتقد طهران أن الممثلين الأمريكيين تفهموا موقفها بشأن قضية التخصيب". ووفقًا له، لم تتطرق المحادثات إطلاقًا إلى قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 15 كياناً إيرانياً و14 سفينة من "الأسطول السري" الإيراني الذي يعمل في "تجارة النفط غير المشروعة".

وجاء الإعلان عن العقوبات بعد ساعات فقط من إعلان الإيرانيين عن "محادثات إيجابية"، وبعد أن ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن "أهم مطلب لإيران في المفاوضات هو رفع العقوبات الاقتصادية".

قبل انطلاق المحادثات صباح اليوم في عُمان، ألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنه يتذكر ما أدى إلى انهيار المحادثات السابقة - حرب الأيام الاثني عشر التي بدأتها إسرائيل وانضمت إليها الولايات المتحدة، في حين كان من المقرر إجراء محادثات أخرى بينه وبين ستيف ويتكوف. وكتب: "تدخل إيران معترك الدبلوماسية بوعي كامل وذاكرة العام الماضي. نتصرف بحسن نية وندافع عن حقوقنا. يجب الوفاء بالالتزامات. المساواة في المكانة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ليست مجرد شعارات، بل هي التزام وأسس اتفاق مستدام".

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن إيران قامت "بسرعة" بإصلاح العديد من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت في غارات إسرائيلية في يونيو من العام الماضي. ووفقًا للتقرير، فقد أُجريت أيضًا إصلاحات لمواقع نووية قُصفت خلال الحرب، وإن كانت هذه الإصلاحات محدودة.

أفادت شبكة NBC الأمريكية الليلة أن الرئيس ترامب لم يُصدر بعدُ أوامره بشأن استخدام "الأسطول"، وليس من الواضح ما الذي يتوقعه من العمل العسكري في إيران. ونقلت الشبكة عن مصادر أمريكية قولها إن ترامب لم يُحدد بعدُ أهداف أي عمل عسكري مُحتمل، لكنها أشارت إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والسفن الحربية المُرافقة لها تقترب من مدى الضربات في إيران. لكن وفقًا لهذه المصادر، فإن هذا رد فعل على التوترات، وليس قوة مُخصصة لمهمة مُحددة. كما أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 450 صاروخ توماهوك على متن سفن في الشرق الأوسط، والتي يُمكن للجيش الأمريكي استخدامها في حال أعطى ترامب الضوء الأخضر لعملية عسكرية في إيران.