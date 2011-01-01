استطلاع معاريف : انقلاب في الساحة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات القادمة

القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع للرأي لصحيفة "معاريف" العبرية، يوم الجمعة، عن تحولات حادة في موازين القوى السياسية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أظهرت النتائج تقليص الفجوة بشكل كبير بين حزب "الليكود" وحزب "نفتالي بينيت".

أبرز أرقام الاستطلاع:-

تصدر الليكود: حافظ حزب بنيامين نتنياهو على المركز الأول بـ 26 مقعداً، لكنه سجل تراجعاً بمقعد واحد مقارنة بالأسبوع الماضي.

قفزة بينيت: شهد حزب نفتالي بينيت دفعة قوية بحصوله على 23-24 مقعداً (بزيادة مقعدين)، ليصبح المنافس الأشرس والمباشر لليكود.

القوى العربية: استقرت الأحزاب العربية عند 11 إلى 12 مقعداً، مما يعزز دورها ككتلة وازنة في الكنيست.

الوسط واليسار الجديد: حقق حزب "الديمقراطيون" (يائير غولان) وحزب "يشار" (غادي آيزنكوت) نتائج ملحوظة بـ 10 مقاعد و9 مقاعد على التوالي.

توزيع المقاعد وفقاً للاستطلاع:-

الليكود (نتنياهو)26

حزب نفتالي بينيت24

الديمقراطيون (غولان) 10

يشار (آيزنكوت) 9

القوة اليهودية (بن غفير)9

إسرائيل بيتنا (ليبرمان) 9

شاس 8

يوجد مستقبل (لبيد) 7

يهودات هتوراه 7

الأحزاب العربية 11

ويعكس الاستطلاع حالة من "التململ" في الشارع الإسرائيلي تجاه الليكود، مقابل صعود واضح لتيارات اليمين البديل (بينيت) وقوى المركز واليسار الصاعدة، مما يشير إلى أن أي انتخابات قادمة قد تشهد سيناريوهات معقدة لتشكيل الحكومة.