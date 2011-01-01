التقرير الطبي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام القذافي

طرابلس /وكالات/

أفادت ‌‏مصادر من لجنة التحقيق النيابية بلبيا بأنه تم العثور على 19 رصاصة في جثة سيف الإسلام القذافي.

وقالت ‌‏مصادر لجنة التحقيق النيابية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام : تحديد ساعة وفاة سيف الإسلام القذافي عند الـ 05:57 دقيقة مساء.

وكانت مديرية أمن بني وليد، يوم الجمعة، أعلن عن اقتصار مراسم جنازة ودفن سيف الإسلام معمر القذافي على فئات محددة، وذلك لدواعٍ وصفتها بالتنظيمية ولضمان سير المراسم وفق الترتيبات المتفق عليها.

وبينت المديرية أن صلاة الجنازة ستُقام في مطار بني وليد، مشيرة إلى أن مراسم الدفن في المقبرة ستقتصر على أفراد من عائلة الفقيد، إلى جانب عدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وعدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة.

ووجهت المديرية الشكر والتقدير لكافة الأهالي والوفود التي تكبّدت عناء السفر للمشاركة في صلاة الجنازة، داعية الجميع إلى التعاون مع أفراد الأمن والالتزام بالتنويه الصادر.

وكانت عائلة معمر القذافي قد دعت الخميس، المواطنين إلى الالتزام بالنظام العام واحترام القانون خلال مراسم التشييع والدفن، مؤكدة أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أي تصرفات من شأنها الإخلال بالأمن.