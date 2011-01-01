  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

التقرير الطبي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام القذافي

الجمعة 06 فبراير 2026 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
التقرير الطبي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام القذافي



طرابلس /وكالات/

أفادت ‌‏مصادر من لجنة التحقيق النيابية بلبيا بأنه تم العثور على 19 رصاصة في جثة سيف الإسلام القذافي.

وقالت ‌‏مصادر لجنة التحقيق النيابية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام : تحديد ساعة وفاة سيف الإسلام القذافي عند الـ 05:57 دقيقة مساء.

وكانت مديرية أمن بني وليد، يوم الجمعة، أعلن عن اقتصار مراسم جنازة ودفن سيف الإسلام معمر القذافي على فئات محددة، وذلك لدواعٍ وصفتها بالتنظيمية ولضمان سير المراسم وفق الترتيبات المتفق عليها.

وبينت  المديرية أن صلاة الجنازة ستُقام في مطار بني وليد، مشيرة إلى أن مراسم الدفن في المقبرة ستقتصر على أفراد من عائلة الفقيد، إلى جانب عدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وعدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة.

ووجهت المديرية الشكر والتقدير لكافة الأهالي والوفود التي تكبّدت عناء السفر للمشاركة في صلاة الجنازة، داعية الجميع إلى التعاون مع أفراد الأمن والالتزام بالتنويه الصادر.

وكانت عائلة معمر القذافي قد دعت الخميس، المواطنين إلى الالتزام بالنظام العام واحترام القانون خلال مراسم التشييع والدفن، مؤكدة أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أي تصرفات من شأنها الإخلال بالأمن.

الأكثر قراءة اليوم

إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

نتنياهو يُحذّر من تعاظم قدرات الجيش المصري ويدعو إلى منع “تراكم مفرط” للقوة رغم العلاقات واتفاق الغاز الضخم بين البلدين

نتنياهو يعترف لأول مرة باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء عبر عميل من غزة

القاهرة : هجوم حاد على نتنياهو بسبب حديثه عن “تعاظم قوة” الجيش المصري ..

"وثائق إبستين" تكشف "مستندا سريا" حول الأسد وسوريا عام 2011

أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران "فورا" دون مساعدة واشنطن

تقارير أمريكية : خطط سرية وسيناريوهات بديلة لحكم إيران

الأخبار الرئيسية

استطلاع معاريف : انقلاب في الساحة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات القادمة

القاهرة : هجوم حاد على نتنياهو بسبب حديثه عن “تعاظم قوة” الجيش المصري ..

نيويورك تايمز: إيران "بسرعة" أصلحت مواقع الصواريخ الباليستية التي هاجمتها إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط لضرب إيران

تقارير أمريكية : خطط سرية وسيناريوهات بديلة لحكم إيران