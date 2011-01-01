  1. الرئيسية
نيويورك تايمز: إيران "بسرعة" أصلحت مواقع الصواريخ الباليستية التي هاجمتها إسرائيل

الجمعة 06 فبراير 2026 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن إيران قامت "بسرعة" بإصلاح العديد من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت جراء الغارات الإسرائيلية في يونيو/حزيران من العام الماضي، لكنها أجرت إصلاحات محدودة للمواقع النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب.

ويقول خبراء يتابعون عن كثب البرامج النووية والصاروخية الإيرانية إن النطاق الكامل للإصلاحات غير واضح، إذ تُظهر الصور أعمال إعادة بناء فوق سطح الأرض فقط.

وقد نُفذت بعض الإصلاحات بعد وقت قصير من الغارات، ما يشير إلى أن طهران أعطت الأولوية لإنتاج الصواريخ على المدى القريب.

