  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقارير أمريكية : خطط سرية وسيناريوهات بديلة لحكم إيران

الجمعة 06 فبراير 2026 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير أمريكية : خطط سرية وسيناريوهات بديلة لحكم إيران



وكالات - سما-

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن مساع حثيثة تبذلها إدارة البيت الأبيض لحشد شخصيات بارزة من الجالية الإيرانية الأميركية، بهدف صياغة رؤية لمرحلة انتقالية محتملة في حال سقوط النظام في طهران، وذلك بالتوازي مع استمرار القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع الجانب الإيراني.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصادر مطلعة أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، يضطلع بدور محوري في هذا الملف؛ حيث يعمل على تجميع نخبة من رجال الأعمال الإيرانيين الأميركيين لتقديم مشورات استراتيجية بشأن تشكيل كيان انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد في حال انهيار النظام الحالي. ورغم تأكيد مصادر متعددة لهذا الانخراط، آثر البيت الأبيض عدم التعليق رسميًا على هذه الأنباء.

وفي إطار هذه الجهود، تسعى الإدارة الأميركية لتنظيم اجتماع موسع لشخصيات من المعارضة الإيرانية في مدينة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، بالقرب من منتجع "مار-آ-لاغو" الخاص بالرئيس ترامب.

وأفادت المصادر بأن- الاجتماع قد ينعقد في وقت قريب من هذا الأسبوع.

- الترتيبات اللوجستية لا تزال تواجه تعقيدات بشأن مكان الانعقاد الدقيق.

- لم يتضح بعد حجم التنسيق مع رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، في هذه المباحثات.

وتأتي هذه التحركات في وقت ينتهج فيه الرئيس ترامب مسارات متباينة تجاه الملف الإيراني، تتراوح بين الضغط والبحث عن بدائل للنظام، وبين التفاوض المباشر؛ حيث من المقرر أن يلتقي مستشاروه بنظرائهم الإيرانيين في سلطنة عمان اليوم الجمعة، في محاولة أخيرة لوقف التصعيد وتجنب انفجار الأوضاع في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

لن نقف مكتوفي الايدي ..لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله

هل بدأ مُخطّط ثأر الشرع من “حزب الله” ..قوات سورية تحتشد لمهاجمة لبنان في لحظة الهجوم على ايران

تصريحات أولمرت تهز إسرائيل: حكومة نتنياهو تدعم محاولة إجرامية خطيرة للتطهير العرقي في الضفة

إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

هارتس : واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع عمل معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

موسوي يكشف حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية ويؤكد: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء

نتنياهو يُحذّر من تعاظم قدرات الجيش المصري ويدعو إلى منع “تراكم مفرط” للقوة رغم العلاقات واتفاق الغاز الضخم بين البلدين

الأخبار الرئيسية

استطلاع القناة 12 العبرية : غالبية الإسرائيليين تتوقع بقاء حماس تحكم غزة

أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران "فورا" دون مساعدة واشنطن

نتنياهو يُحذّر من تعاظم قدرات الجيش المصري ويدعو إلى منع “تراكم مفرط” للقوة رغم العلاقات واتفاق الغاز الضخم بين البلدين

إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

2026-02-05_14-48-13_624578

هل بدأ مُخطّط ثأر الشرع من “حزب الله” ..قوات سورية تحتشد لمهاجمة لبنان في لحظة الهجوم على ايران