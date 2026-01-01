رام الله : الأوقاف تجري قرعة الحج وتعلن أسماء حجاج المحافظات الشمالية

رام الله / سما/

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية صباح اليوم الأربعاء قرعة الحج الكترونيا على أسماء الراغبين بأداء فريضة الحج من المحافظات الشمالية للعام 1447هـ /2026م.

وجرت قرعة الحج بحضور سماحة الشيخ أ. د محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعطوفة وكيل الوزارة عصام عبد الحليم وأعضاء لجنة الحج المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والكوادر الفنية المسؤولة عن إجراء القرعة الكترونياً ومدراء الأوقاف وشخصيات رسمية واعتبارية.

وقال وزير الأوقاف نجم، الذي رحب بالحضور، أنه تم اليوم إجراء قرعة الحج على أسماء الراغبين بأداء الفريضة، وأن عدد المسجلين للقرعة تجاوز الثلاثين ألف مواطن من مختلف التجمعات السكانية المعتمدة في المحافظات الشمالية والقدس والتي بلغت أكثر من 451 تجمعا. مؤكّدًا أن قرعة الحج تنطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على إرساء قيم العدالة والنزاهة والإنصاف، وتعزيز مبدأ الشفافية، بما يضمن إعطاء الفرصة العادلة لجميع المواطنين للمشاركة دون أي تمييز.

وأوضح سماحته أن عملية القرعة أُجريت وفق ترتيبات دقيقة وتعليمات صادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني، وباستخدام نظام إلكتروني متطور يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل بكل جد واجتهاد على مراعاة العدالة المجتمعية، مشددًا على حرص الوزارة الدائم على تنظيم موسم الحج بما يلبّي تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني ويجسّد القيم الإسلامية والوطنية

بدوره، أكد عطوفة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأستاذ عصام عبد الحليم، حرص الوزارة على مراعاة أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل قرعة الحج، والعمل المستمر على تحسين الإجراءات بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح أن لجنة الحج أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالنقل والسكن والخدمات، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

واشار الى ان نسبة إداريي الوزارة 1%، أما المرشدين، وإداريي الشركات، فاستمرت كما في السنوات السابقة بنسبة 2% لكل منهم.

وبيّن عبد الحليم أن عمل لجنة الحج استند إلى ثلاث محددات رئيسية، أبرزها تنظيم إجراءات التسجيل للحج، وإجراء القرعة وفق معايير واضحة وشفافة، إضافة إلى اختيار أعضاء اللجان العاملة وفق أسس مهنية تضمن حسن الأداء.

وأوضح عبد الحليم بأن نسبة إداريي الوزارة والمرشدين بقيت كما هو معتاد في السنوات السابقة 2% لكل من الفئتين، وكذلك إداريي الشركات بقيت كما هي في السنوات السابقة 2%.

وأضاف أن من بين معايير القرعة تحقيق مبدأ الشفافية الكاملة، حيث تم إطلاق رابط خاص لتأكيد تسجيل المواطنين في المحافظات الجنوبية الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج منذ عام 2023، تأكيدًا على العدالة في إتاحة الفرص.

وأكّد عبد الحليم أن الوزارة مستمرة في العمل لاستكمال كافة الإجراءات ذات الصلة، وأن عملها ماض حسب البرنامج والجدول الزمني المحدد من قبل المملكة العربية السعودية وحسب برنامجها الموضوع من قبل لجنة الحج وأنها تعمل وبشكل حثيث لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وأقرت اللجنة سكن الحجاج في المدينة المنورة في فنادق مصنفة (غرف رباعية مع وجبة إفطار) لجميع الحجاج، واعتماد المستوى الثنائي والثلاثي في الأسرَّة فقط في مكة المكرمة

وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوة جديدة فيما يتعلق بسكنات الحجاج، انطلاقا من رغبة المواطنين في الحصول على خدمات أفضل، وهو أن يبقى سكن الحجاج في المدينة المنورة في فنادق مصنفة خمس نجوم (غرف رباعية مع وجبة إفطار) لجميع الحجاج حسب ما هو معمول به في المواسم السابقة. أما بالنسبة لسكن الحجاج في مكة المكرمة فقد قررت الوزارة اعتماد المستوى الثنائي والثلاثي في الأسرَّة فقط. مشيراً إلى أن الحاج بإمكانه اختيار مستوى السكن عند التسجيل وفق إمكانياته المادية من خلال اعتماد مستوى من المستويات التي تم اعتمادها والتي جاء نصفها لحجاج البر والآخر لحجاج الطيران؛ فقد تم تقسيم الفنادق الأربعة (سكنات الحجاج) إلى قسمين أحدهما ثنائي الأسرَّة كقصر الفيحاء والبيضاء. والأخر ثلاثي الأسرَّة وهي فندقي رمادا والأرض المتميزة.

ودعت الوزارة الحجاج الذين أعلنت أسماؤهم بالقرعة اليوم لاستكمال إجراءات التسجيل والحجز ودفع الرسوم المترتبة عليهم ابتداء من يوم الأحد القادم 8/2/2026، وحتى يوم الإثنين 16/2/2026 علماً أن التسجيل سيكون في مديريات الأوقاف. كما أكد عبد الحليم على أن الوزارة ستقوم على موقعها الالكتروني بتحديد المتطلبات اللازمة لإصدار الفيزا وخاصة فيما يتعلق بالشروط الصحية الملزمة لجميع الحجاج.

وفيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية دعت وزارة الأوقاف أبناء القطاع ممن سجَّل في العام 2023 ولم يتسنى لهم الذهاب إلى الحج إلى تأكيد تسجيلهم من خلال الدخول إلى الرابط المرفق ابتداء من يوم الأحد القادم 8/2/2026 وحتى نهاية يوم الخميس 12/2/2026: اضغط هنا