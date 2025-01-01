الجيش الإيراني يحذر: أي حرب قادمة ستشمل كامل المنطقة والقواعد الأمريكية

القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن اندلاع أي حرب ستشمل كامل المنطقة وجميع القواعد الأميركية المنتشرة فيها، مؤكداً استعداد القوات الإيرانية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، مشدداً على أنه “إذا اختار العدو طريق الحرب، فنحن جاهزون للرد”، في إشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات المواجهة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد سياسي وعسكري متبادل في المنطقة، وتزامناً مع حديث متزايد عن خيارات عسكرية محتملة، إلى جانب مساعٍ دبلوماسية لمفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.