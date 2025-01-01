  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإيراني يحذر: أي حرب قادمة ستشمل كامل المنطقة والقواعد الأمريكية

الخميس 05 فبراير 2026 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني يحذر: أي حرب قادمة ستشمل كامل المنطقة والقواعد الأمريكية



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن اندلاع أي حرب ستشمل كامل المنطقة وجميع القواعد الأميركية المنتشرة فيها، مؤكداً استعداد القوات الإيرانية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، مشدداً على أنه “إذا اختار العدو طريق الحرب، فنحن جاهزون للرد”، في إشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات المواجهة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد سياسي وعسكري متبادل في المنطقة، وتزامناً مع حديث متزايد عن خيارات عسكرية محتملة، إلى جانب مساعٍ دبلوماسية لمفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

 

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الاسرائيلي يغتال القيادي الابرز في سرايا القدس بقطاع غزة

لغز” ثبات الخطاب الرسمي في طهران يثير حيرة “محللي الإستخبارات” في القيادة الوسطى.. ما الذي يملكه الإيرانيون ولا يعرفه العالم؟

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في نخبة القسام بغزة

بعد إلغاء التنسيق.. استئناف سفر الدفعة الثالثة من مرضى غزة عبر معبر رفح

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..

بعد تعليق مفاوضات مسقط..ترامب يهدد : على خامنئي أن يشعر بالقلق الشديد

موقع ببلومبيرغ يحذر ترمب من "الغطرسة" مع إيران والانجرار وراء إسرائيل

الأخبار الرئيسية

خطط إسرائيل ونيّاتها المبيّتة في غزة... الدفع نحو انهيار الاتفاق وتكثيف القتال

جيش الاحتلال لعائلات المرضى المغادرين للعلاج: "لا تعودوا إلى غزة.. الحرب ستعود"

يديعوت : جيش الاحتلال يستعد لعملية برية واسعة في غزة

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..

معبر رفح : وصول 25 مسافرا إلى قطاع غزة والدفعة الرابعة تغادر