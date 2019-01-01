ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2025

رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 3.39% خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 82.72 خلال العام 2025 مقارنة بـ 80.01 خلال العام 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية المكونة للمؤشر سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.48%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.22%، في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات انخفاضاً حاداً مقداره 22.67%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.60%.

كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 1.03% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2025، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 83.50 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بـ 84.37 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 3.28% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.82% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات التبغ.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 14.87% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.