3 قتلى في جريمة إطلاق نار قرب شفا عمرو بأراضي 48

القدس المحتلة / سما/

قتل 3 أشخاص جراء تعرضهم إلى جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الخميس، في بلدة عرب السواعد قرب مدينة شفاعمرو، بأراضي الـ1948.

وأوضح مسعفون أن بلاغا ورد عند الساعة 6:55 صباحا يفيد بإصابة رجلين جراء حادثة إطلاق نار في قرية عرب السواعد عند شفاعمرو، واتضح ان المصابين شابان في الثلاثينيات من العمر، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما، وأعلن عن وفاتهما لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذهما.

وفي وقت لاحق، أعلن عن إصابة رجل ثالث (50 عاما) في عملية إطلاق النار ونقل إلى المستشفى، وتم إجراء عمليات إنعاش له في محاولة لإنقاذ حياته، وتم إقرار وفاته لاحقا.

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 احتجاجات يومية بدأت بمظاهرة قطرية في سخنين، ثم تبعها وقفات وتظاهرات في بلدات أخرى ومظاهرة قطرية في تل أبيب، فيما من المقرر أن تنظم قافلة سيارات تنطلق من البلدات الفلسطينية إلى مدينة القدس يوم الأحد المقبل.

وتضاف هذه الجرائم الثلاثية إلى جريمتين أخريين ارتكبتا ببلدة عبلين وراح ضحيتهما رؤوف مريسات ومحمد قسوم منذ بداية شهر شباط/ فبراير، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام إلى 34 مواطنا عربيا بعد مقتل 26 شخصا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة.