بعد تعليق مفاوضات مسقط..ترامب يهدد : على خامنئي أن يشعر بالقلق الشديد

وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "أن يشعر بالقلق".

وفي رده على سؤال صحفي شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية حول ما إذا كان على المرشد الإيراني أن يشعر بالقلق، قال ترامب: "على المرشد الإيراني أن يكون قلقا للغاية"، مضيفا أن واشنطن تتفاوض مع طهران.

وأضاف ترامب: "ندعم المحتجين في إيران والبلاد في حالة فوضى".

وتابع: "لم نكن لنحقق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير القدرات النووية الإيرانية، سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك".

وأشار إلى أن "الإيرانيين حاولوا الوصول للموقع النووي الذي دمرناه ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، واكتشفنا أن الإيرانيين كانوا يفكرون في إعادة بناء موقع نووي جديد في منطقة أخرى".

وكانت الولايات المتحدة أبلغت إيران يوم الأربعاء أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وشكل المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس.

وقد يؤدي هذا المأزق إلى عرقلة المسار الدبلوماسي وإقناع الرئيس ترامب باختيار العمل العسكري.

و اتفقت الولايات المتحدة وإيران على الاجتماع يوم الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى من الشرق الأوسط بصفة مراقبين.

لكن الإيرانيين قالوا يوم الثلاثاء إنهم يريدون نقل المحادثات إلى سلطنة عمان وإجرائها في شكل ثنائي، لضمان تركيزها فقط على القضايا النووية وليس على مسائل أخرى مثل الصواريخ التي تعتبر من أولويات الولايات المتحدة ودول المنطقة.