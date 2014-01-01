الاحتلال الاسرائيلي يغتال القيادي الابرز في سرايا القدس بقطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

أعلنت مصادر أمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات استهداف مركزة طالت قيادات ميدانية بارزة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في أعقاب تصعيد ميداني شهدته محاور القتال شمالاً.

استهداف قيادي في "الجهاد الإسلامي" بدير البلح

أفاد مصدر أمني إسرائيلي باستهداف علي الرزاينة (أبو البراء)، قائد لواء شمال غزة في حركة الجهاد الإسلامي ويعتبر من اهم الشخصيات القيادية في سرايا القدس .

ووفقاً للتقارير، فقد نفذت الغارة الجوية على خيمة في منطقة دير البلح بوسط القطاع، مما أسفر عن مقتله رفقة ابنته "غادة" وكان قد فقد في بداية الحرب زوجته وأبناؤه ليتم مسح العائلة كاملة من السجل المدني.

تصفية قائد في "نخبة حماس"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك يوم الأربعاء، عن استهداف وتصفية بلال أبو عاصي، قائد إحدى سرايا وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، وذلك في غارة جوية نفذت في جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش في بيانه أن هذه العملية رداً على "خرق أمني خطير" وقع ليلة الثلاثاء في شمال القطاع، حيث تعرضت قوات جيش الاحتلال لإطلاق نار من قبل عناصر مسلحة أثناء تنفيذ مهام ميدانية. وفق زعمهم.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد موقع أبو عاصي واستهدافه في إطار الجهود العملياتية الرامية لتقويض القيادات الميدانية للحركة.

وفقاً للمعلومات الاستخباراتية الصادرة عن الشاباك، يُعتبر أبو عاصي أحد المسؤولين المباشرين عن:

الإشراف الميداني على اقتحام كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من أكتوبر.

التورط المباشر في عمليات قتل واختطاف عشرات المدنيين الإسرائيليين.

احتجاز جثامين عدد من المختطفين القتلى خلال فترة الحرب.

قيادة وتوجيه عمليات هجومية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في القطاع.