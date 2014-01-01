  1. الرئيسية
تقديرا لدعمه فلسطين… "غزة الإرادة" يختار غوارديولا مدربا شرفيا

الأربعاء 04 فبراير 2026 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرا لدعمه فلسطين… "غزة الإرادة" يختار غوارديولا مدربا شرفيا



غزة / سما/

منح فريق "غزة الإرادة" لكرة القدم لذوي البتر في قطاع غزة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي صفة "مدرب شرفي" للفريق.

وأظهر مقطع فيديو لاعبي الفريق وهم يحملون صورة غوارديولا، بينما أعلن قائدهم في التسجيل: غوارديولا مدربا شرفيا لفريق غزة الإرادة… نوجه له رسالة شكر على مواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص".

ويأتي هذ التكريم تقديرا لمواقفه الإنسانية الداعمة للقضية الفلسطينية وتضامنه المستمر مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها.

وسبق أن أبدى غوارديولا تضامنا واضحا مع الفلسطينيين، وندد بالمعاناة التي يشهدها أطفال غزة خلال الفعاليات الخيرية والتظاهرات العالمية، وظهر في مناسبات وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية أثناء حديثه عن الصور المؤلمة للأطفال الذين يعيشون تحت الأنقاض دون دعم دولي كاف.

