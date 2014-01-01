رويترز : محادثات إيران وأمريكا تنطلق الجمعة في إسطنبول لتجنب الصراع

القدس المحتلة/سما/

صرح مسؤول إقليمي لرويترز يوم الثلاثاء. بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة أيضا إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة.

وقال المسؤول لوكالة رويترز، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه من بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة في المحادثات على مستوى وزراء خارجية مصر، باكستان، السعودية، قطر، عُمان والإمارات.

وأوضح المصدر أن إطار المحادثات لم يتضح بعد لكن “الاجتماع الرئيسي” سيعقد يوم الجمعة، وأن من المهم بدء الحوار بين الطرفين لتجنب المزيد من التصعيد.

وأتى قرار التفاوض المباشر بين الخصمين بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد إيران وحشد حاملات طائرات ومدمرات حربية إلى المنطقة.

مطالب إسرائيلية

عشية لقاء المبعوث الأميركي ويتكوف مع كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يقول مسؤولون أمنيون إن هذه لحظة تاريخية: إمّا إسقاط النظام الإيراني عبر عمل عسكري، أو التوصل إلى اتفاق شامل يضمن أمن الشرق الأوسط.

ويعرض المسؤولون الإسرائيليون على ويتكوف أربعة مبادئ أساسية لأي اتفاق:

1- تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب (نحو 400 كغم) إلى دولة أخرى.

2- وقف كامل لعملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

3- فرض قيود صارمة على إنتاج الصواريخ الباليستية، من حيث المدى والكمية.

4- وقف تمويل ودعم الأذرع الإيرانية في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين.

ويؤكد الإسرائيليون أن أي اتفاق لا يشمل هذه البنود الأربعة لن يكون اتفاقًا قويًا.

وتعبّر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها من اتفاق يقتصر على الملف النووي فقط، معتبرةً أنه سيكون “اتفاقًا ضعيفًا وخطيرًا على إسرائيل والمنطقة”، خاصة بعد أن أثبتت إيران، خلال الحرب الأخيرة قدرتها على إلحاق أضرار كبيرة بالاعتماد على الصواريخ الباليستية وحدها، ما يجعل هذا الملف جزءًا لا

وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية كشفت يوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول المحادثات الإيرانية الأميركية المحتملة، متعلقة بالأشخاص المشاركين والأماكن المحتملة لعقد اللقاءات.

وبحسب الوكالة، من المرجح أن يعقد فريقا التفاوض من إيران والولايات المتحدة الأميركية محادثات خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أنه في حال بدء المحادثات، وكما جرت العادة، سيتولى وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف مسؤولية هذه المحادثات.

فيما سيرافق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي دبلوماسيون مثل ماجد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من المرجح أن تبدأ في الأيام المقبلة بحضور مسؤولين كبار من كلا البلدين.

وذكر مصدر مطلع للوكالة: "حتى الآن، لم يتم تحديد الموقع والوقت الدقيقين لهذا الاجتماع، ومن المرجح أن تكون هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف".

بالتزامن مع ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إنه من المتوقع ‌أن يزور المبعوث ⁠الأميركي ستيف ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات ‌مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش.

ويأتي ‍ذلك ⁠في ظل تصاعد ‍التوترات الإقليمية مع إيران، وفي الوقت الذي ‌تمضي ‍فيه ‍إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌قدما في خطتها لإنهاء الحرب على غزة.