جيش الاحتلال قتل عددا من العملاء بعد القبض عليهم في غزة

غزة / سما /

أكد مصدر أمني في قطاع غزة مقتل عدد من العملاء المتعاونين مع الاحتلال في غارة إسرائيلية أثناء توقيفهم في الأيام الأخيرة.

وقال المصدر الأمني لـ"عربي21"، إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مدينة غزة، تتعمد بشكل أساسي استهداف المنظومة الأمنية المحلية والتي تعمل على التصدي لعملاء الاحتلال والمليشيات المسلحة التي تدعمها "إسرائيل".

في سياق متصل، أعلنت قوة "رادع"، الجناح الميداني التابع لأمن المقاومة في قطاع غزة، عن تنفيذ كمينين أمنيين منفصلين خلال الساعات الماضية استهدفا ما أسمته العصابات العميلة والمتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل من خانيونس ومدينة غزة، أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف تلك المجموعات ومصادرة عتاد عسكري.

وبحسب المركز الإعلامي الفلسطيني كشف بيان أنه في الكمين الأول في خانيونس تمكن أفراد "رادع" من مفاجأة الخلية المستهدفة، مما أدى إلى انسحاب بعض عناصرها من موقع الاشتباك وتركهم أسلحتهم خلفهم، في حين أسفر الكمين الثاني في مدينة غزة عن الاستيلاء على معدات عسكرية كانت بحوزة الخلية المستهدفة.

وأضاف البيان أن القوة ستواصل ملاحقة هذه المجموعات وتفكيكها في مختلف مناطق القطاع، مؤكدًا استمرار العمليات الميدانية "رغم الظروف الأمنية المعقدة"، ومشيدًا بـ "الالتفاف الشعبي ضد أي تعاون مع العدو".

وتأتي هذه التطورات في سياق توسع أنشطة قوة "رادع" الميدانية، التي أعلن عنها أمن المقاومة في قطاع غزة في منتصف 2025 بهدف مواجهة الانفلات الأمني، والحد من جرائم السطو المسلح والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل مهامها ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء داخل القطاع.

كما سبق أن نفذت القوة في الأشهر الماضية عمليات نوعية أدت إلى توقيف العديد من العناصر المتورطة في أعمال تهدد الأمن العام، ضمن جهود تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي في ظل استمرار الحرب والضغط الأمني والخدماتي في القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إلى جانب مجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.