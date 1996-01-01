استطلاع صادم: غالبية الاسرائيليين يؤيدون رحيل نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن الوقت قد حان لنتنياهو لإنهاء مسيرته السياسية.

كما هو معلوم، بدأ نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاماً، مسيرته السياسية كعضو في الكنيست عن حزب الليكود عام 1988. وشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء في ست حكومات مختلفة موزعة على ثلاث ولايات. كانت ولايته الأولى من عام 1996 إلى عام 1999، وولايته الثانية من عام 2009 إلى عام 2021، أما ولايته الحالية، وهي الثالثة، فقد بدأت في ديسمبر 2022.

بحسب بيانات الاستطلاع، يعتقد معظم الإسرائيليين (53%) أن الوقت قد حان لنتنياهو لإنهاء دوره السياسي، إما لأنه يُلحق الضرر بالبلاد (30%) أو لأنه قدّم إنجازات إلى جانب أخطاء، وحان الوقت "للإنهاء بكرامة" (23%).

بينما يرى 38% أنه لم يحن الوقت بعد لإنهاء دوره، وأنه ينبغي عليه الترشح في انتخابات الكنيست المقبلة.

مع ذلك، تؤيد أغلبية مطلقة من ناخبي الائتلاف (81%) أنه لم يحن الوقت بعد لنتنياهو لإنهاء مسيرته السياسية، على الرغم من أن 10% منهم يؤيدون أنه قد حان الوقت له "للإنهاء بكرامة".

أما بين ناخبي المعارضة، فترى أغلبية كبيرة (60%) أن نتنياهو يُلحق الضرر بالبلاد ويجب أن يرحل، بينما يقول 28% آخرون إنه قد حان الوقت له "للإنهاء بكرامة".