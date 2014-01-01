  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استئناف العمل بمعبر رفح و سيدة تكشف ما فعله الاحتلال بالعائدين إلى غزة

الثلاثاء 03 فبراير 2026 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف العمل بمعبر رفح و سيدة تكشف ما فعله الاحتلال بالعائدين إلى غزة



غزة / سما /

وصف العائدون إلى قطاع غزة ما مروا به في معبر رفح برحلة العذاب الطويلة.

واشتكى العائدون وعددهم 12 مواطنا فقط من ساعات الانتظار الطويلة حيث وصلوا مجمع ناصر الطبي الساعة الحادية عشر مساء رغم تواجدهم من الفجر في الجانب المصري من الحدود.

وتحدثت ثلاث فتيات على الأقل إلى عن اقتيادهم مقيدات وعصابات فوق أعينهن وتهديدهن بالاعتقال من قبل ضباط الاحتلال الاسرائيلي.

واضطر 28 مواطن للعودة لمدينة العريش بعد إرجاعهم دون أسباب.

ومن المقرر استئناف العمل بالمعبر بالاتجاهين وسط توقعات بعدم تجاوز اعداد المسافرين العشرات .

وكشفت سيدة عائدة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، في أول يوم على افتتاحه منذ بدء الإبادة، عن حجم التنكيل والتعذيب الذي تعرضوا له على يد قوات الاحتلال بعد وصولهم.
 
وأوضحت أن قوات الاحتلال، قامت باقتياد مجموعة من النساء العائدات، من بين بقية المسافرين، وعصبت أعينهم، وقامت بإجراء تحقيق طويل معهم، مشيرة إلى أنهم وجهوا لهن أسئلة في أمور "لا علم لهن بها".
 
وقالت إن جنود الاحتلال، هددوا النساء باختطاف أطفالهن، وحرمانهن منهم، إضافة إلى محاولة ابتزاز إحدى السيدات لإجبارها على "العمل معهم كجاسوسة" وسط رفضها، مشددة على حجم التنكيل وإساءة المعاملة التي قابلوها لدى دخولهم إلى غزة.

وعلاوة على نقطة تفتيش الاحتلال بعد المعبر، أوقفت الحافلة مرارا من قبل دوريات عسكرية للاحتلال، في المنطقة التي يسيطر عليها على شارع صلاح الدين، وأخضعوا للتفتيش مرارا وسوء المعاملة.

الأكثر قراءة اليوم

بين الاعتذار والاستقالة والإحراج.. هذه هي الشخصيات الجديدة التي فضحتها وثائق “إبستين”

الانتقال إلى الوضع الهجومي الخاطف ..إيران تتوعد: "صفعة انتقامية" لأي تحرك ضدها

جرائم الفساد" تحكم على نظمي مهنا بالسجن 15 عام و واسترداد 10 مليون تقريبا وغرامة موازية

5 شهداء بينهم طفل باستهدافات وخروقات إسرائيلية متواصلة في غزة

الغارديان: عدد سكان غزة انخفض 254 ألف نسمة بسبب الحرب

الإمارات تنفي توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة وتشدد على أن هذا الأمر مسؤولية الشعب الفلسطيني”

مكتبه ينفي.. "كان": نتنياهو يجري محادثات مع قادة عرب وسط تصاعد التوترات مع إيران

الأخبار الرئيسية

مكتبه ينفي.. "كان": نتنياهو يجري محادثات مع قادة عرب وسط تصاعد التوترات مع إيران

IMG_3485

تصاعد القلق في إسرائيلي من مفاوضات أمريكية-إيرانية تستبعد الصواريخ وتكتفي بالنووي.. خطوط “تل أبيب” الحمراء

معبر رفح ..سفر 5 مرضى ومرافقيهم وعودة 50 مريضا الى قطاع غزة

“حماس” تعلن اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في قطاع غزة للجنة الوطنية..

الرئيس عباس يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني..وقرار بموعد انعقاد مؤتمر فتح الثامن