استئناف العمل بمعبر رفح و سيدة تكشف ما فعله الاحتلال بالعائدين إلى غزة

غزة / سما /

وصف العائدون إلى قطاع غزة ما مروا به في معبر رفح برحلة العذاب الطويلة.

واشتكى العائدون وعددهم 12 مواطنا فقط من ساعات الانتظار الطويلة حيث وصلوا مجمع ناصر الطبي الساعة الحادية عشر مساء رغم تواجدهم من الفجر في الجانب المصري من الحدود.

وتحدثت ثلاث فتيات على الأقل إلى عن اقتيادهم مقيدات وعصابات فوق أعينهن وتهديدهن بالاعتقال من قبل ضباط الاحتلال الاسرائيلي.

واضطر 28 مواطن للعودة لمدينة العريش بعد إرجاعهم دون أسباب.

ومن المقرر استئناف العمل بالمعبر بالاتجاهين وسط توقعات بعدم تجاوز اعداد المسافرين العشرات .

وكشفت سيدة عائدة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، في أول يوم على افتتاحه منذ بدء الإبادة، عن حجم التنكيل والتعذيب الذي تعرضوا له على يد قوات الاحتلال بعد وصولهم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال، قامت باقتياد مجموعة من النساء العائدات، من بين بقية المسافرين، وعصبت أعينهم، وقامت بإجراء تحقيق طويل معهم، مشيرة إلى أنهم وجهوا لهن أسئلة في أمور "لا علم لهن بها".

وقالت إن جنود الاحتلال، هددوا النساء باختطاف أطفالهن، وحرمانهن منهم، إضافة إلى محاولة ابتزاز إحدى السيدات لإجبارها على "العمل معهم كجاسوسة" وسط رفضها، مشددة على حجم التنكيل وإساءة المعاملة التي قابلوها لدى دخولهم إلى غزة.

وعلاوة على نقطة تفتيش الاحتلال بعد المعبر، أوقفت الحافلة مرارا من قبل دوريات عسكرية للاحتلال، في المنطقة التي يسيطر عليها على شارع صلاح الدين، وأخضعوا للتفتيش مرارا وسوء المعاملة.