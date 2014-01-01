  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته .. استشهاد شاب بخان يونس وإطلاق نار على طول الحدود الشرقية

الثلاثاء 03 فبراير 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته .. استشهاد شاب بخان يونس وإطلاق نار على طول الحدود الشرقية



غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١١٦ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة من المواطنين كان آخرهم فجر اليوم الثلاثاء.

واستشهد  الشاب أحمد محمد أحمد عبد العال (١٩ عامًا) برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره بمنطقة المسلخ جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

واعلن الدفاع المدني إجلاء مصاب بنيران قوات الاحتلال من مناطق انتشارها بحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف على وسط وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية غرب المدينة.

وليلا نسف الاحتلال مباني سكنية في مناطق انتشاره برفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب مسن برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

