مكتبه ينفي.. "كان": نتنياهو يجري محادثات مع قادة عرب وسط تصاعد التوترات مع إيران

القدس المحتلة/سما/

على خلفية التوترات المتصاعدة مع إيران، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع قادة دول عربية في المنطقة، في إطار جهود لتجنب تصعيد عسكري محتمل، وفق ما أفادت قناة "كان" العبرية مساء اليوم الإثنين.

وأضافت القناة، أنه منذ 7 أكتوبر، سُجلت توترات بين نتنياهو وبعض هؤلاء القادة، إلا أن التطورات الأخيرة وتهديدات الرد الإيراني أدت إلى فتح قناة اتصال مباشرة بين الطرفين، فيما نفت مكتب نتنياهو صحة بعض الأنباء المتعلقة بالمحادثات.

وتتوقع إسرائيل أن المفاوضات الأمريكية- الإيرانية قد تصل إلى طريق مسدود، ما قد يفضي إلى هجوم أمريكي محتمل على إيران.

ومن المقرر أن يلتقي غداً رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد دادي برنيع، مع المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تمهيدًا لمفاوضاته مع إيران.

وتثار خلافات حول نطاق هذه المباحثات، بما في ذلك ما إذا كانت ستتضمن قضايا تتجاوز البرنامج النووي الإيراني، مثل وقف كامل لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أو التوقف الكامل للتخصيب بشكل عام.

وفي الوقت ذاته، يرى دبلوماسي عربي من الدول الوسيطة أن هناك فرصة لإيجاد حل دبلوماسي بين الأطراف، مع جهود كبيرة من عدة دول لمنع أي مواجهة عسكرية. وشملت هذه الجهود زيارة رئيس وزراء قطر إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي كجزء من محاولات تقريب وجهات النظر.

وعززت قطر استعداداتها مؤخرًا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لحماية القاعدة الأمريكية الكبرى في خليج الدوحة من أي هجوم إيراني محتمل، مستندة إلى مرسوم رئاسي أمريكي يضمن حماية الدوحة من أي اعتداء بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر.